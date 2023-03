En este 27 de marzo se han detectado múltiples reportes en redes sociales: resulta que muchos usuarios se están enfrentando a una actualización de WhatsApp que no existe.

“Alguien más con este problema? No me deja descargar tampoco una “nueva versión””, escribe un usuario en Twitter. Pero ¿qué está pasando? ¿se cayó la aplicación? En realidad no y tiene que ver con la versión de pruebas beta.

Foto: Twitter

¿Qué está pasando con la actualización de WhatsApp?

¿De qué manera se prueban las funciones nuevas de WhatsApp antes de lanzarlas de manera oficial y para todos? En la versión beta.

Desde hace muchos años la empresa creó un programa beta de la aplicación para poder experimentar con funciones nuevas antes de lanzarlas a la aplicación estable.

Es decir, un programa en el que puedes participar como tester, usar la versión beta y probar las nuevas funciones y actualizaciones antes que todos.

¿El problema? Se trata de una versión de prueba que no es estable y que puede fallar, como en este caso. Los usuarios que tienen la versión beta (en Android) ya no pueden acceder a la aplicación porque les pide instalar una actualización que no existe.

Foto: Google Play

Quienes tienen esta versión de prueba en sus teléfonos recibieron un mensaje que dice que esa versión venció el 27 de marzo y que tienen que descargar una nueva versión. Pero cuando van a Play Store, no hay opción de actualización.

¿Cómo sabemos que solo pasa con las versiones beta? En el mensaje, hasta abajo, aparece un botón que dice “salir del programa de pruebas” y te ofrece salir de esa versión. Si no quieres estar en la versión beta de WhatsApp solo pícale en esa opción para descargar la versión normal, la pública.

Por medio de su cuenta de Twitter, WhatsApp Beta anunció que la versión caducó antes de lo que esperaban y que habrá que esperar una nueva actualización para solucionar el problema.

Foto: @WABetaInfo

Pero va de nuez, cuando aceptas probar la versión beta de WhatsApp aparece un aviso de que esa versión no es estable y puede tener fallas.

Claro que al salir del programa de pruebas ya no podrás tener acceso a las nuevas funciones y actualizaciones antes que todos. La desventaja es que no sabemos cuándo estará disponible esa actualización necesaria.