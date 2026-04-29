Lo que necesitas saber: La obra titulada "Regular Animals" se exhibió por primera vez en Art Basel Miami Beach 2025 y busca que las personas reflexionen sobre la visión actual del mundo y como está condicionado a la tecnología

En redes está circulando una imagen que parece sacada de una película de terror, pero que resulta ser parte de una exposición de arte en un museo de Berlín: perros robots con cabezas hiperrealistas de algunas de las personas más famosas del mundo como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.

Exposición “Regular Animals” // X:@AP (captura de pantalla)

Perros robots con cabezas hiperrealistas de Musk, Zuckerberg y Bezos recorren un museo de Berlín

Y no, no es IA. Son perros robots con cabezas de silicona hiperrealistas, modeladas a partir de algunos millonarios y famosos. La obra es del artista Mike Winkelmann (conocido como Beeple) y forma parte de una exposición en el museo Neue Nationalgalerie de Berlín.

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol y hasta Pablo Picasso forman parte de este grupo de robots que se pueden ver paseando por el museo y que incluso de vez en cuando hasta “hacen del dos” imágenes impresas de su entorno.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, cada imagen es un pedacito de la realidad que es transformado por la IA para parecerse a la personalidad de cada perro y a quien representa. Por ejemplo, la cabeza de Picasso produce imágenes de estilo cubista.

Exposición “Regular Animals” // X:@AP (captura de pantalla)

Muy raro y todo, pero… ¿Qué significa la exposición?

La obra titulada “Regular Animals” se exhibió por primera vez en Art Basel Miami Beach 2025 y busca que las personas reflexionen sobre la visión actual del mundo y como está condicionada a la tecnología.

“Se trata de una reflexión sobre cómo nuestras percepciones están condicionadas por los algoritmos y las plataformas tecnológicas“, menciona la agencia según los organizadores de la exposición.

Pero bueno, sin duda, además de la reflexión, la imagen de los robots causa miedo y asombro, a ustedes ¿qué les parece?