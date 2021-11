Saquen la partida: México llegará al ‘Age Of Empires III’ con todo y el Grito de Dolores

Nos encaminamos al cierre del 2021 y las sorpresas continúan en el ámbito de los videojuegos. Ahora, la noticia corre por parte del Age Of Empire III: Definitive Edition, que nos traerá un contenido descargable (DLC) muy emocionante con nuestro país y su historia como escenarios para las nuevas misiones.

Recientemente, se anunció que el emblemático título de Microsoft lanzará la entrega Mexico Civilization a inicios de diciembre y sí: contará con referencias a sucesos históricos como la Independencia, el Grito de Dolores y más. ¿Le van a entrar para armar la partida?

México llegará a ‘Age Of Empires III’

Se viene lo bueno con Age Of Empires III: Definitive Edition. Como recordarán, el juego se lanzó en 2020 como una remasterización de la entrega original para celebrar su 15 aniversario y desde entonces, no ha parado de sorprendernos con cada nuevo contenido que suma a su plataforma.

En esta ocasión, es México el país que pone el escenario y la historia. El DLC fue anunciado por Xbox Games Studios y Microsoft el pasado lunes 22 de noviembre y los describe así: “Nacida de una feroz insurgencia contra el dominio colonial español, la joven nación mexicana se afirmó y triunfó a pesar de numerosas revoluciones e invasiones“.

¿Qué quiere decir esto? Pues bien, con Mexico Civilization tendremos la oportunidad de entrarle a la modalidad de Batallas Históricas, donde nos introduciremos por ejemplo al Grito de Dolores, que fue el suceso con el que inició la Independencia de México.

Otra cosa bastante interesante que incorporará el nuevo DLC, es que los usuarios pueden escoger comenzar la Revuelta en lugar de avanza a los modos de edades Fortaleza, Imperial e Industrial. También destaca la modalidad Fiesta Mexicana, que serán 31 desafíos para celebra a los estados de la nación. Si completan casa prueba, podrán acceder a contenidos especiales.

Chequen a continuación el nuevo tráiler de Age Of Empires III: Mexico Civilization para que vean de qué les hablamos.

¿Y cuándo podemos armar esta joyita?

No coman ansias porque la nueva entrega de Age Of Empires III basada en México estará disponible a partir del 1 de diciembre venidero. Y lo mejor es que ya lo pueden ir preordenando en los sitios de Steam y Microsoft por 65 pesitos solamente. Un ofertón navideño de aquellos para no dejar pasar.

Además, el mismo día de lanzamiento, aquellos que y tengan descargada la Civilización de Estados Unidos, podrán acceder a la batalla histórica del “Incendio del USS Filadelfia”. Y si ya cuentan con las civilizaciones tanto estadounidense como mexicana, también podrán acceder a la “Batalla de Queenston Heights”. Ya tienen el dato. Ahí nos andamos viendo para echar la partida.

Si se preguntan por qué no aparecen algunos símbolos patrios en el tráiler del juego, los creadores explicaron que de hecho, en su investigación para ir desarrollando la entrega, se encontraron con que el uso de la bandera y escudo no pueden ser utilizados por otras instancias que no sean el propio gobierno mexicano (ACÁ la explicación).