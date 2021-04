¡Aleluya! Apple anuncia los AirTag y la expansión de la función de Find My

Este 20 de abril se llevó a cabo el primer evento de Apple para anunciar algunas de las novedades para este 2021. Algunos rumores que se llevaron a cabo, apuntaban sobre una actualización del AppleTV que ha quedado pendiente desde 2017, o bien, colores nuevos de dispositivos como el morado que entra a la línea del iPhone 12.

Algunas novedades del evento fue la Apple Card, el nuevo diseño de Apple Podcast, la llegada de Apple Podcast Suscriptions a 170 regiones en mayo… Pero de entre todo lo que se anunció al principio del keynote, venimos a contarles de uno de los anuncios más esperados desde hace muchos (en verdad muchos), años: AirTag.

AirTag y Find My

Después de muchos años, es que finalmente Tim Cook anunció el nuevo accesorio de la línea de Apple, el AirTag, el cual tiene una función bastante simple: ayudarte a buscar y encontrar todo tipo de productos a través de la red Find My. Es decir, si no encuentras tu iPhone, el Find My a través de un AirTag, te ayudará a localizarlo.

Find My viene personalizado con un emoji y es fácil en su uso. Este sistema tiene un elemento llamado “Precision Finding” que utiliza el chip U1 con tecnología Ultra Wideband para medir la distancia entre el producto que buscas y el lugar donde te encuentras. Esto quiere decir que te guía directamente a tu iPad, iMax, Apple Watch o iPhone. “Precision Finding” se puede conectar con el iPhone 12 y el iPhone 11.

El AirTag funciona para todo tipo de productos, no sólo gadgets de Apple. Y así, las posibilidades son infinitas: un peluche, tu lap, las llaves del automóvil, y todo lo que se te ocurra. Ahora bien. Apple hizo una aclaración que es importante para considerar: el AirTag y la red de Find My está creada para buscar cosas, no personas.

Esto se relaciona directamente con la privacidad con la que Apple se ha comprometido desde hace algunos años. No necesitas compartir tu ubicación para poder comenzar la localización de los productos a los que les designes un AirTag.

Los accesorios están diseñados, y hay una línea especial de accesorios de piel bajo el nombre de AirTag Hermès. Estos accesorios llevan el nombre de Bag Charm, Key Ring, Travel Tag y Luggage Tag.

Habrá una línea especial cuyo accesorio es de piel. / Foto: Apple

¿Cómo funciona?

Cada AirTag es pequeño y no pesa mucho. Además, está hecho con materiales resistentes al polvo y al agua. Cuenta con una pequeña “bocina” que emite el sonido que te ayuda a localizar el producto perdido. Además, una de sus caras es movible para que se pueda reemplazar la batería de forma sencilla.

Sólo debes acercar el AirTag a tu iPhone para que se puedan conectar. Funciona, en este sentido, de la misma manera que los AirPods. Como usuario puedes asignar un AirTag a cualquier producto como una bolsa y nombrarlo en Find My para que el sistema lo detecte durante la búsqueda. También puedes pedirle a Siri que te ayude a buscar un producto que tenga AirTag.

Otra cualidad de búsqueda es que para las personas ciegas o con debilidad visual, es el VoiceOver, el cual dirige a los usuarios con menciones como “AirTag está a 5 metros hacia la izquierda”.

¿Cuánto cuesta?

El viernes 23 de abril estará disponible en línea para que se vayan ordenando. Sin embargo, van a estar disponibles de manera física hasta el 30 de abril. El costo por AirTag es de 29 dólares, pero si ordenar un paquete de cuatro AirTags, sale en 99 dólares.