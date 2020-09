¿Qué es y cómo entrarle a ‘Among Us’? El juego de moda que debes conocer

Los videojuegos han ayudado a muchos a sobrevivir a este sufrimiento llamado cuarentena. Sin embargo, es verdad que algunos no contamos con acceso a juegos populares como Animal Crossing o Fall Guys, esto debido a que no tenemos una consola de videojuegos en casa. Si ese es su caso, no se preocupen, que hoy hablaremos de Among Us, el juego del momento cuya popularidad quizá radica en lo accesible que es para todos.

Seguramente en redes sociales ya han visto diversos memes respecto a este juego, y cómo no si se ha convertido en un verdadero fenómeno de internet. Si bien no es un juego reciente, Among Us ha logrado robarse el corazón de la mayoría de los usuarios en la web, esto gracias a su dinámica bastante sencilla.

Si tienen ganas de entrarle a Among Us, pero nomás’ no entienden de qué va, no se preocupen, que acá les contamos todo lo que deben saber sobre este videojuego:

¿Qué es Among Us?

Among Us es un juego que fue creado en el año 2018, pero que ha tomado gran relevancia en lo que va de septiembre de 2020. Mucho de esto gracias a los streamers (personas que juegan videojuegos y transmiten sus partidas en línea), quienes popularizaron el juego de manera reciente.

El concepto de Among Us es bastante simple: 10 tripulantes viajan a bordo de una nave espacial, en donde deben cumplir con algunas labores como destruir meteoritos, tirar la basura, arreglar circuitos, etc. Sin embargo, no todo es tan fácil como parece, ya que entre ellos viajan uno o varios impostores que tratarán de asesinarlos para evitar que concluyan sus labores. Todo sin que nadie los vea.

Deberás convencer a todos de lo que crees

La verdadera misión del juego llega cuando alguien es testigo de un asesinato o bien, un jugador cree haber descubierto al impostor de la nave. Y es que en la cafetería (donde comienzan las partidas) existe un botón para llamar a una reunión de emergencia, en la cual cada jugador deberá argumentar quién es el impostor y por qué lo cree así.

Posteriormente se hará una votación en donde ‘funarán’ (expulsarán) a la persona de la que más se sospeche –quien recolecte más votos al final–, misma que será sacada de la nave.

Ahí los jugadores sabrá si era realmente el impostor ha quedado fuera (y los tripulantes han ganado la partida) o si todos se dejaron manipular y eliminaron a uno de sus compañeros de equipo, quien después de eso sólo podrá participar como fantasma. Es decir, nadie podrá verlo y no podrá comentar nada en el chat de grupo.

Puedes jugar con amigos o jugadores de todo el mundo

Among Us contiene diferentes salas donde uno puede jugar online con varios jugadores del mundo. Pero también, tiene la modalidad de salas privadas donde puedes jugar con tus amigos, a quienes basta con compartirles el código de tu nave (siempre son cuatro letras en mayúsculas) para que puedan unirse a la partida.

Lo mejor de todo es que, tal y como lo mencionamos anteriormente, este juego está disponible tanto para iOS, Android y hasta PC. Solo basta con que su teléfono inteligente cumpla con las especificaciones que marca el juego y ya teniéndolo, puedes personalizar a tu pequeño astronauta, ya sea cambiándolo de color o poniéndole algún elemento como un sombrero vaquero o hasta un cubrebocas.

Cabe mencionar que Among Us también cuenta con una versión de pago, donde obviamente el juego te permite tener más trajes, mascotas y accesorios para que tu astronauta (no es un frijol con un ojo) esté más tuneado. Ahora sí, ¿quién está listo para encontrar al impostor y cumplir con sus labores dentro de la nave?

Ahora algunos memes al respecto:

Nadie:

El wey que se la pasa viendo las cámaras en Among Us: pic.twitter.com/YBlAt2zQi8 — .-Reiver-. (@Reiver_JM) September 4, 2020

– Las misiones del Among son re fáciles

– Las misiones: pic.twitter.com/B2wmn1V7NL — Among Us Fuera De Contexto (@OutAmon) September 7, 2020

cuando te matan primero en el among us pic.twitter.com/gzd2wvlwhY — Among Us Fuera De Contexto (@Among_Us_OOC) September 7, 2020

el impostor tratando de ‘arreglar’ la falla de Oxigeno que el mismo saboteó hace 5 segundos pic.twitter.com/0KJJgq33uy — Out Of Context Among Us (@OutOfAmong) September 8, 2020