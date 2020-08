¿De qué trata ‘Fall Guys’ y por qué todo el mundo está hablando de él?

Desde que inició el encierro en gran parte del mundo, un montón de personas encontraron distracción en los videojuegos. Y no los culpamos, pues no hay como desconectarse un rato pegándole duro al joystick y para fortuna de los gamers, a lo largo de estos meses se han anunciado un montón de títulos espectaculares. Sin embargo, ninguno ha llamado la atención y se ha vuelto tan viral en cuestión de semanas como Fall Guys.

El juego de moda hasta este momento era Animal Crossing, pero desde hace algunos días los fanáticos de los videojuegos parece que se olvidaron por completo de su existencia para entrarle a este nuevo título, siendo la sensación del verano. Aunque todos están hablando de él, algunos todavía no saben de qué va y por supuesto que no entienden por qué tanto hype, pero por acá les contamos al respecto.

¿Qué es Fall Guys?

El pasado 4 de agosto, las compañías Mediatonic y Devolver Digital lanzaron Fall Guys: Ultimate Knockout para PC y PlayStation 4 (de hecho, si cuentas con la versión de PlayStation Plus es totalmente gratis todo este mes). Según lo que contaron sus creadores cuando lo anunciaron en la convención E3 del 2019, este título está fuertemente influenciado en los juegos de algunos programas de televisión como Wipe Out, American Ninja Warrior, Humor Amarillo y hasta el Gran Prix.

Se trata de un modo de juego llamado battle royal, pero no es como el que están acostumbrados todos, no quiere copiarle a Fortnite y demás juegos, ellos traen otro concepto. Acá no hay nada de armas, tiros o disparos, en realidad su formato es para todas las edades y hasta te puede sacar un montón de risas, pues tienes que ganar e impedir a toda costa que los demás te quiten tu lugar.

Acá el chiste es ganar sin importar cómo

Fall Guys es un título de multijugador en el que pueden entrarle hasta 60 gamers de todas partes del mundo a la vez, pero sólo uno será el ganador.Para poder ser el mero mero, deberás enfrentarte a cada uno de ellos en diferentes rondas de carreras con distintos obstáculos, trampas, plataformas absurdas y numerosos impedimentos donde quedarán eliminados algunos concursantes hasta llegar a la última instancia.

Cada ronda de 3 o 4 minutos presenta distintos tipos de juego aleatorios, pueden ser carreras individuales o en equipos –de hecho puedes armar un combo con tres de tus mejores amigos–, pero hablando específicamente del modo de equipo, la cosa se pone interesante porque tendrás que cumplir algunas misiones, como robar huevos, anotar goles, llevar una pelota hasta un sector hasta una especie de memorama gigante donde debes adivinar cada una de las figuras que irán apareciendo.

Después de cada juego en Fall Guys, te darán puntos para ir desbloqueando contenido y vestuarios para tu personaje. También obtendrás al final de cada carrera victoriosa coronas y monedas, que te permitirán comprar objetos especiales con los que después podrás avanzar en las siguientes rondas. Las recompensas no son tan impresionantes, pero muy útiles y necesarias para jugar.

Lo divertido de todo esto es que también pues aplicar tus mañas para evitar a costa que los demás ganen. Por ejemplo, tienes chance de robar objetos a contrincantes y hasta los puedes sujetar para impedir que avance; es más, si eres más manchado, pues sacar a quien quieras de las pistas. Antes pensábamos que el UNO sacaba lo peor de todas las personas con tal de llevarse la gloria, pero este juego elevó este concepto.

¿Por qué todo el mundo está encantado con este juego?

Desde que llegó al PlayStation 4 y PC, muchos gamers quedaron encantados con Fall Guys por distintas razones. La principal es la jugabilidad, pues ha logrado atrapar a esos fanáticos que no les gusta enredarse con historias complicadas, en este título vas a lo que vas, si no ganas inicias otra partida y así hasta que consigas ser el número uno. Aquí no hay necesidad de aprenderte trucos o cosas tediosas, simplemente te conectas y corres cada una de las carreras.

Otro de sus fuertes es el diseño de personajes y el colorido de sus escenarios, pues desde que ves ambas cosas llaman completamente la atención de cualquiera y una vez más (todo es sencillo). Además, su jugabilidad lo hace muuuy atractivo para todos los youtubers que se dedican a streamear videojuegos, para que se den una idea, en Twitch es tendencia junto a títulos como Grand Theft Auto 5, Fortnite, Minecraft, Call of Duty: Modern Warfare.

Sin duda, Fall Guys tiene todo para convertirse en un verdadero clásico moderno de los videojuegos, es divertido, fácil, entretenido y sobre todo accesible. No busca complicarte la vida pidiéndote que pases niveles extremadamente complicados, y ese es parte de su encanto, que todo es tan simple que lo único que necesitas es prenderte tu consola o tu PC y relajarte tratando de ser el mejor.