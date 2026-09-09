Apple por fin confirmó que el próximo 9 de septiembre se realizará el tan esperado Apple Event, evento en el que se suelen presentar los nuevos iPhone. Fue mediante redes sociales que Greg Joswiak, el Directivo Senior de Marketing de Apple reveló esta importante fecha que marcará el inicio de una nueva era en la empresa, pues será el primer evento que liderará Jonh Ternus, el nuevo CEO. El Apple Event se realizará en punto de las 11:00 horas CDMX en Apple Park en California, sede habitual de estas grandes presentaciones. Y si no quieres perderte nada, podrás seguir la transmisión a través del sitio oficial de Apple o su canal de YouTube.

Lo que necesitas saber: Esta importante presentación marcará el inicio de una nueva era dentro de Apple, pues será el primer evento que liderará su nuevo CEO, Jonh Ternus.

¡Atención, amantes de Apple! Por fin llegó el tan esperado día del Apple Event de septiembre y, si no quieres perderte el anuncio de las novedades que llegarán a Apple, ve preparando tus palomitas —o el desayuno—, que acá te contamos a qué hora y por dónde ver.

Foto: Apple.

¿A qué hora y dónde ver el Apple Event de septiembre?

Va de nuevo. Este miércoles 9 de septiembre se realizará el tan esperado Apple Event, evento en el que se suelen presentar los nuevos iPhone y alguna que otra novedad.

Fue mediante redes sociales que Greg Joswiak, el directivo senior de marketing de Apple, reveló esta importante fecha que marcará el inicio de una nueva era en la empresa, pues será el primer evento que liderará Jonh Ternus, el nuevo CEO.

El Apple Event se realizará en punto de las 11:00 horas CDMX en Apple Park en California, sede habitual de estas grandes presentaciones. Y si no quieres perderte nada, podrás seguir la transmisión a través del sitio oficial de Apple o su canal de YouTube da clic por aquí o en todo caso, acá les dejamos la presentación en vivo:

¿Qué esperar de esta presentación?

Si bien aún nada de esto ha sido confirmado, ya hay algunos rumores circulando en internet que están emocionando a más de uno. El que llama más la atención: el primer iPhone plegable.

Además, también se habla del anuncio del iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, nuevos Apple Watch y hasta de los AirPods con cámara que se filtraron hace unas semanas.

En fin. Estos, como te decimos, solo son rumores y de momento solo nos queda esperar un par de horas a que ocurra el Apple Event para conocer lo que llegará en un futuro. ¿Emocionados?