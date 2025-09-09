Lo que necesitas saber: Los rumores se hicieron realidad, Apple presentó su nuevo iPhone Air, un teléfono de 5.6mm de grosor, pantalla de 6.5 pulgadas, y el chip A-19 Pro motion.

La espera terminó. Por fin llegó el día del tan esperado Apple Event 2025, evento anual de la manzanita mordida en la que muestran sus próximos lanzamientos. Spoiler: ¡Tenemos nuevo iPhone Air!

Acá les contamos todo lo que se reveló durante este evento especial, el cuál lleva por título ‘Awe Dropping’:

Apple Event 2025 // Apple

AirPods Pro 3

El evento inició con algo que muchos ya sabíamos que saldría, los nuevos AirPods Pro. Aunque se nos reveló una gran sorpresa: estos nuevos audífonos es que tendrán la función de traducción simultánea.

El futuro es hoy… pues cuando te hablen en otro idioma, estos audífonos te traducirán de manera en automática.

Además, los AirPods Pro 3 tienen una función especial para los que disfrutan del deporte o realizar una actividad física, pues podrán medir la frecuencia cardiaca y calorías que se vayan quemando.

AirPods 3 // Apple

Apple Watch 11

Esto apenas empezó… ahora, Apple nos mostró testimonios de personas de personas que el Apple Watch les ha salvado la vida gracias a las funciones que tiene el reloj inteligente.

Con esto en mente, se nos ha presentado el Apple Watch 11, el nuevo dispositivo de Apple que incorpora la conexión 5G, además de ofrecer mejoras en sus funciones cardiacas, de sueño e incluso podrá detectar una posible hipertensión.

Nuevo Apple Watch // Apple

Tras dos años de espera, la familia de los Apple Watch Ultra se vuelven a renovar con el Apple Watch Ultra 3, la tercera regeneración de su reloj inteligente más resistente y avanzado. Y además, también se reveló la llegada del nuevo SE 3.

iPhone 17

Lo que todos esperábamos por fin se reveló. Apple presentó su nuevo dispositivo móvil: el iPhone 17. Este nuevo celular cuenta con tecnología ProMotion (pa los gamers) y una pantalla con sistema antirayones.

iPhone 17 // Apple

Además, este nuevo iPhone tiene una nueva cámara, pantalla 6.3 pulgadas, estabilizador de video mejorado y una mejora en su batería, alcanzando el 50% de carga en tan solo 20 minutos.

Acá te dejamos una imagen del Apple Event en el que muestran todas las novedades, pero si quieres todos los detalles, checa nuestra nota sobre este nuevo iPhone.

Nuevo iPhone // Apple

El nuevo iPhone Air

Y para sorpresa de todos, el evento no terminó con el nuevo iPhone, sino que Apple decidió anunciar su nuevo celular iPhone Air 17, un dispositivo muuuuy delgado a comparación de otros. Pero que en potencia y características no les pide nada.

Nuevo iPhone Air 17 // Apple

Este nuevo dispositivo es 4 veces más resistente en su cristal trasero, además de que cuenta con Center Stage en su cámara frontal y podrás grabar videos en 4K a 60 fps.

Si tienes duda sobre todas sus especificaciones, aquí abajo puedes ver más a detalle de todo lo que tiene el iPhone Air 17:

Características del iPhone Air 17 // Apple

iPhone 17 Pro y Pro Max

¿Qué sería un nuevo iPhone sin su versión Pro? Apple presentó el iPhone 17 Pro, el nuevo celular de la línea conocida por traer grandes características, principalmente en su cámara. Y esta no fue la excepción…

Algunas de sus características son que por primera vez, todas sus cámaras traseras tendrán 48 megapixeles. Ademas de tener un zoom digital de 40x.

Y lo que no podemos ignorar es su nuevo diseño, que obedece a una reconfiguración de componentes que permite incorporar una batería mas grande, brindándolos un desempeño 40% más potente que su antecesor, el iPhone 16 Pro

Estos son todos los detalles de precios y características de los iPhone 17 en México // Foto: Apple

¿Cómo quedaron los precios?

Y con esta última novedad, el Apple Event 2025 cerró con broche de oro. Solo nos queda decirte que los precios del nuevo iPhone 17 son:

iPhone 17: Desde 19 mil 999 pesos mexicanos

iPhone Air: A partir de los 25 mil 999 pesos mexicanos

iPhone 17 Pro: Desde 28 mil 499 pesos mexicanos

iPhone 17 Pro Max: A partir de los 30 mil 999 pesos mexicanos

Y toma nota, porque las preventas comienzan este viernes 12 y estarán disponibles el próximo 19 de septiembre. ¿Qué te parecieron las novedades que trae Apple?