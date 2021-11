Pa’ andar en forma: Apple Fitness+ llegó a México y les contamos lo que deben saber para entrarle

Este año, Apple nos ha sorprendido con varios anuncios espectaculares. Hasta ahorita han organizado dos eventos virtuales donde presentaron productos que nos volaron la cabeza, como la nueva línea del iPhone 13, las nuevas MacBook Pro y mucho más. Sin embargo, bajita la mano revelaron noticias emocionantes que no tienen qué ver como tal con sus dispositivos que nos hacen la vida más fácil, como el caso de Apple Fitness+, que luego de mucha espera por fin está disponible en México.

Durante la keynote que los de Cupertino llevaron a cabo en septiembre de este año, revelaron que después de su lanzamiento en 2020, su servicio de ejercicios en línea llegaría a más países, incluido el nuestro (ACÁ lo pueden checar). Por supuesto que esta noticia emocionó a los que le encanta entrenar y mantenerse en forma, sobre todo para aquellos que les gusta hacer ejercicio en casa o que durante la pandemia y por obvias razones, tuvieron que adaptarse a esta nueva forma de entrenamiento.

Apple Fitness+ está disponible en México y es momento de

Después de mucha espera, este 3 de noviembre llega Apple Fitness+ a México y como sabemos que muchos quieren bajar los kilitos que adquirimos durante las fiestas patrias y luego de entrarle al pan de muerto, acá les contaremos lo que deben saber para que le saquen aprovecho a esta plataforma. Para empezar, tenemos que avisarles que así como otros servicios de Apple, éste tiene un costo extra, pero que si se ponen a pensar en su futuro, no es nada comparado con pagar la anualidad del gimnasio y a veces ni siquiera vamos.

Para que se den una idea, el mes de Fitness+ les saldrá en 149 pesitos mexicanos, mientras que la anualidad costará 899 morlacos mexas. Ahora bien, es importante mencionar que el servicio también está disponible en plan premium de Apple One, el cual además incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ y iCloud+ con 2 TB de espacio de almacenamiento por 395 pesos. Así que quizá esta opción también te convenga, para que cuentes con el combo completo.

Ok, ya hablamos de los precios, ahora es momento de contarles que todos los que compren un Apple Watch Series 3 o posterior obtienen tres meses de prueba de Apple Fitness+, y aquellos que ya cuentan con este smartwatch tienen un mes. También tenemos que decirles que puedes enlazar todas tus rutinas con un iPhone 6s o posterior con iOS 15.1, un iPad con iPadOS 15.1 o un Apple TV 4K o Apple TV HD con tvOS 15.1. Pero bueno, ahora sí vamos con las funciones.

¿Qué puedo encontrar en este servicio?

Apple Fitness+ ofrece una experiencia inmersiva y personalizada que los usuarios pueden completar en el lugar y momento que mejor les resulte, ya sea en casa, al aire libre o incluso en la habitación del hotel en un viaje. Para que chequen todo lo que tienen para nosotros, cuentan con 11 entrenamientos diferentes con distintas duraciones, dentro de los cuales se incluye HIIT, Fuerza, Yoga, Meditación, Baile, Abdomen y torso, Bicicleta, Pilates, Caminadora (caminata y carrera), Remo y Enfriamiento a conciencia plena.

Para quienes disfrutan en específico de la competencia, los entrenamientos HIIT, Caminadora, Bicicleta y Remo ofrecen de manera opcional una barra de rendimiento que compara en tiempo real los esfuerzos del usuario con los de otras personas que completaron anteriormente la misma sesión. También es importante comentarles que los entrenamientos incluyen a un equipo de entrenadores de Fitness+ que muestran cómo realizar una versión alternativa de lo que se propone para que sigas el ritmo.

Los entrenamientos son variados y para toda clase de personas

Por supuesto que en Apple Fitness+ hay entrenamientos para todos, un montón de contenidos hechos a la medida. No importa si eres un pro o de plano nunca hayas hecho ejercicio, cualquiera que esté interesado en entrarle encontrará algo que le funcione para arrancar y que eventualmente, les de la oportunidad de subir de nivel.

Por si esto no fuera suficiente, también incluyen rutinas para adultos mayores, mujeres embarazadas, entrenadores invitados y hasta para que le entren a deportes de nieve. Acá les dejamos los programas:

Entrenamiento para principiantes

Rutinas para adultos mayores

Rutinas para el embarazo

Meditaciones para principiantes

Entrenamientos para la nieve

Series con entrenadores invitados, con Jeanette Jenkins

En Apple Fitness+ también encontrarás música y entrenadores especiales

Volviendo a los entrenados invitados, dentro de Apple Fitness+ encontrarás la serie Artista en Detalle, que ofrece entrenamientos cuyas playlists se centran en la música de un único artista. Para que se den una idea, este formato incluye canciones de músicos y artistas reconocidos como Alicia Keys, Billie Eilish, Calvin Harris y Jennifer Lopez.

Además, los tipos de entrenamientos incluyen Bicicleta, Baile, HIIT, Pilates, Fuerza, Yoga y Caminadora, con distintos géneros musicales como Upbeat Anthems, Latin Grooves, Top Country y Hip-Hop/R&B. Así que como verán, encontrarán toda clase de canciones que los motivaran a pegarle duro a los ejercicios. Por si esto no fuera suficiente, también existe una opción llamada Hora de Caminar, una experiencia de audio para el Apple Watch que busca animar a las personas a mantenerse activas caminando.

En cada episodio de esta sesión, que dura entre 25 y 40 minutos, invita a los usuarios a sumergirse en la caminata acompañados de influyentes personalidades que comparten música, fotos e historias profundas. La serie se encuentra en su segunda temporada e incluye a figuras de la música y el entretenimiento como Dolly Parton, Anthony Joshua, Jane Fonda, Camila Cabello, Kurt Fearnley, Naomi Campbell, Bebe Rexha, Shawn Mendes y más. Una experiencia que sin duda tienen que checar.

Podrás contar con el apoyo de tus amigos y familiares durante las rutinas

Por último pero no menos importante, Apple Fitness+ le permite a los usuarios entrenar o meditar junto con familiares y amigos gracias a SharePlay, para así ayudarse mutuamente a no perder la motivación de tener un cuerpower, jiar jiar jiar. Imagínense que podrán armar un grupo con hasta 32 amigos y familiares mientras usan FaceTime en un iPhone o iPad, así entre todos se echan la mano en cada uno de los entrenamientos y pasarán tiempo haciendo actividad física.

Así que ya lo saben, si ustedes estaban buscando algo, cualquier pretexto para empezar a hacer ejercicio y no de la manera tradicional, el servicio de Apple es lo que estaban esperando. Ya no hay pretexto para decir que no tienes tiempo o un lugar para entrenar, porque de ahora en adelante contará con una serie de rutinas y funciones espectaculares para ejercitarte en la comodidad de tu salas. Es momento de ir por la ropa cómoda y los tenis para festejar que ya está en México, ¿no?