Instagram Layout, está recién salidito del horno, la nueva herramienta para crear una variedad de collages con hasta seis fotografías diferentes para publicarlo en la sección de ‘Stories’, se estrenó el 12 de diciembre a nivel mundial. Pero si no has tenido tiempo de estrenarla o si todavía no le agarras la onda, no te preocupes que aquí te decimos cómo lograrlo sin morir en el intento.

Para empezar, no tienes que buscar en otros lados, desde hace un par de años, Instagram se ha encargado de cerrarle el paso a aplicaciones auxiliares, incorporando las mismas herramientas dentro de la propia red social. Fue así como liberamos espacio de nuestro Smartphone, eliminando apps como “Boomerang For Instagram” o incluso, “Layout For Instagram”, por ejemplo.

Encontrar la nueva función para hacer collages, es tan fácil como tomar una ‘pic’ para Stories, se encuentra dentro de la misma interfaz, lo único que tienes que hacer, es desplazar el menú hacia la izquierda y justo entre la función de “Boomerang” y “Superzoom”, encontrarás Instagram Layout.

Lo divertido de esto, es que no tendrás que esperar más, esta herramienta permite capturar tres, cuatro y hasta seis fotografías, que irán directamente a la plantilla del collage. Es importante que te imagines primero cómo quedará tu obra de arte final, pues aunque no importa el orden en que captures las fotografías, será esencial que elijas previamente el lugar en que quedará cada una, si es que no quieres tardarte horas haciéndolo.

Aunque Instagram Layout, ya está disponible en todos los dispositivos del mundo, aún está en prueba piloto, por lo que hay ciertas cosas que habrá que aumentar y otras que corregir. Entre las características que puede llegar a frustrar a más de un usuario, es que aún no es posible cambiar las fotografías de lugar como lo hacen otras aplicaciones, así que si quieres mover una imagen a otro sitio, tendrás que comenzar de nuevo.

Una vez que el collage sea de tu agrado, el paso siguiente es dar clic en aceptar y el sistema te llevará al paso previo de la publicación, por si quieres agregarle algunos emojis, gif, canciones y todo lo que gustes. Cuando estés satisfecho con la obra de arte, solo habrá que presionar el botón de “Publicar” y ¡Voila! Tendrás tu Story Collage que estará visible por las siguientes 24 horas.

Instagram, pretende que los usuarios tengan más posibilidades de explotar su creatividad con herramientas cada vez más interactivas. Antes de Instagram Layout, durante el mes de octubre del 2019, la red social lanzó “Instagram creator, para los usuarios con una imaginación más exquisita.