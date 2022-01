Collections y Time to Run, las nuevas funciones que Apple Fitness+ incorporará para este 2022

Si tú también te pusiste como propósito de año nuevo adoptar un estilo de vida fitness, esto te interesa. Fitness+, el servicio deportivo y de bienestar de Apple, integrará nuevas funciones a partir del 10 de enero de 2022 que seguro te ayudarán a lograrlo: Collections y Time to Run.

Lo nuevo que implementará Apple Fitness+ para este 2022

Oooooh sí, Apple Fitness+ busca mejorar este año y, sobre todo, lograr que sus usuarios encuentren más formas de sentirse motivados para no terminar por dejar para el 2023 su propósito de tener una vida más saludable.

Collections o Colecciones consiste en una conjunto de entrenamientos y meditaciones de la biblioteca Fitness+, que fueron especialmente seleccionados y organizados para que los usuarios alcancen sus metas, según informa el propio portal de Apple.

Reto Core de 30 días; Mejora tu postura con Pilates; Perfecciona tus posturas de equilibrio de Yoga; Corre tus primeros 5K; Fortalece tu espalda y flexibiliza tu cadera; y Relájate para mejorar tu sueño, son los nombres de las Colecciones que estarán disponibles al momento del lanzamiento de esta nueva función.

La experiencia que tendrás con Time To Run

Ahora, ¿qué onda con Time to Run? Bueno, acá hablamos de una experiencia nueva al momento de salir a correr para que los usuarios no salgan con el típico “hoy me merezco un descanso”. La idea es motivarte mediante un playlist especial, consejos de grandes entrenadores del running y hasta las mejores rutas para echarte una buena carrera dependiendo de tu ciudad.

Time to Run tiene el objetivo es incentivar la constancia en todos los corredores dándoles el acompañamiento de entrenadores famosos como Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez, Scott Carvin y Cory Wharton-Malcolm.

Además, los playlists que incorporará están diseñados para coincidir con el entorno en el que corres y el ritmo que alcanzas (¡órale!). Una experiencia única, divertida e inmersiva para que te sientas con ganas de salir al ejercicio todos los días.

“Al comienzo de un nuevo año, sabemos que muchas personas están buscando nuevas formas de alcanzar sus metas. Con estas nuevas incorporaciones, Fitness+ facilita la motivación y la actividad física en cualquier lugar, con la biblioteca más completa de contenido diverso y de alta calidad para entrenar su mente y cuerpo“, dijo sobre estas nuevas funciones Jay Blahnik, vicepresidente de Tecnologías de Fitness de Apple.

También habrá actualizaciones en las funciones ya integradas

Y no es todo. Ese mismo 10 de enero, Fitness+ presentará también una nueva temporada de Time To Walk y nuevos entrenamientos en Artist Spotlight, donde integrarán música artistas como Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira y hasta de los Beatles. Por acá el objetivo es ofrecer cada lunes un nuevo entrenamiento con música diferente de cada artista.

Pues como que sí dan ganas de entrarle a la vida fit con todo lo nuevo de Apple Fitness+, ¿no?