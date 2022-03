¡De vuelta a la Luna! La nave ‘Orión’ se prepara para el primer viaje no tripulado de la Misión Artemisa I

Abrochen sus cinturones que la misión Artemisa, la cual llevará a la primera mujer y la primera persona de color a la Luna, acaba de iniciar la cuenta regresiva. Y es que, la nave ‘Orión’ aterrizó en el complejo de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy para iniciar la primera de tres fases con las que la NASA pretende volver a pisar la superficie del satélite natural 52 años después.

Se vale emocionarse al máximo y dejar que la piel se encrespe con las emociones, pues se tiene planeado que después de varias pruebas, el cohete de 322 pies de alto, visite las estrellas en un viaje no tripulado el próximo tres de abril del 2022, fecha en la que los ingenieros y técnicos de Artemis estarán atentos a cualquier problema o inconveniente.

La próxima prueba final, conocida como ensayo general húmedo, llevará al equipo de lanzamiento de Artemis I a través de operaciones para cargar propulsor en los tanques del ‘Orion’, realizarán una cuenta regresiva de lanzamiento completa; demostrarán la capacidad de reciclar el reloj de cuenta regresiva y también tendrán que drenar los tanques con fines de practicar los plazos y procedimientos que el equipo usará para el lanzamiento final.

Después del ensayo, la NASA revisará los datos de la prueba antes de establecer una fecha de lanzamiento objetivo específica para el próximo lanzamiento de Artemis I. Tanto el SLS, la nave ‘Orión’ y los sistemas terrestres asociados se someterán a revisiones en la plataforma para que posteriormente, regresen al edificio de ensamblaje de vehículos una semana antes del lanzamiento, para retirar los sensores utilizados durante el ensayo, cargar las baterías del sistema, guardar la carga tardía y realizar las comprobaciones finales.

La nave ‘Orión’, el sucesor de Apolo

La llegada de la nave ‘Orión’ al complejo de lanzamiento en Florida, Estados Unidos, marca todo un hito, pues engalana la primera vez en más de 50 años que un cohete lunar llega a una plataforma de lanzamiento después del programa Apolo en la década de los 60’s y 70’s, que llevó a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y otros estadounidenses a la superficie lunar.

Apilados en el lanzador móvil y montados en el transportador de orugas para un viaje desde el edificio de ensamblaje de vehículos hasta la plataforma de lanzamiento 39B, el SLS y Orión tardaron 10 horas y 28 minutos en llegar a la plataforma de lanzamiento a cuatro millas de distancia. El viaje comenzó a las 5:47 p. m. del jueves 17 de marzo, y el cohete y la nave espacial que costó unos 3,5 millones de libras llegaron a la plataforma a las 4:15 a. m. del 18 de marzo del 2022.

Ahora, el programa Artemisa, llamado así por la hermana gemela de Apolo, la diosa de la luna en la mitología griega, pronto podría traer astronautas de regreso a nuestro vecino rocoso después de una ausencia de medio siglo. “Salir del edificio de ensamblaje de vehículos es un momento icónico para este cohete y nave espacial, y este es un hito clave para la NASA”, dijo Tom Whitmeyer, administrador asociado adjunto de Desarrollo de Sistemas de Exploración Común en la sede de la NASA en Washington. “Ahora por primera vez en la plataforma, usaremos los sistemas integrados para practicar la cuenta regresiva del lanzamiento y cargar el cohete con los propulsores que necesita para enviar a Orión en un viaje lunar en preparación para el lanzamiento”.

Si todo va bien en la plataforma, se tiene planeado que el cohete regrese al edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA por última vez antes de repetir el mecanismo de 4 millas, para posteriormente, iniciar un viaje de poco más de 383 mil kilómetros con destino a la Luna, teniendo como fecha tentativa del lanzamiento final durante el mes de junio.

Los últimos preparativos

Después de una misión Artemis I exitosa, una tripulación de astronautas se lanzará en Artemis II en una misión alrededor de la luna y de regreso, seguida de Artemis III, que incluye aterrizar en la superficie lunar, gracias a una nueva nave espacial diseñada por SpaceX de Elon Musk.

La NASA aún no ha nombrado a la tripulación, pero dice que una mujer y una persona de color serán parte de Artemis III, durante algún momento del 2024. El astronauta Randy Bresnik dice que no será difícil encontrar astronautas dispuestos a hacer el viaje. Con la misión Artemis I, la NASA establecerá una exploración a largo plazo en la Luna en preparación para las misiones humanas a Marte. SLS y la nave ‘Orión’ de la NASA, junto con el sistema de aterrizaje humano y el Gateway en órbita alrededor de la Luna, siendo éstas la base para continuar con la la exploración del espacio profundo. Lo mejor es que no estarán solos, Snoopy acompañará cada paso de la Misión Artemis I.