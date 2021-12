Cha-le: Denuncian el primer caso de acoso en el metaverso de Zuckerberg

Si algo nos quedó muy claro este año, es que el futuro parece estar en el mundo virtual. Muchas empresas le andan apostando a proyectos tecnológicos que ni siquiera en nuestros sueños más locos, imaginábamos que viviríamos para verlo hecho realidad. Tal es el caso de Mark Zuckerberg y Meta –conocida por todos como Facebook–, que hace unas semanas nos presentaron su propuesta para entrarle al tan mencionado metaverso.

Como recordarán, fue el pasado 28 de octubre cuando Zuckerberg (aprovechando el cambio de nombre de su compañía) confirmó y mostró las imágenes de lo que sería su siguiente paso dentro de las nuevas tecnologías, con un enorme universo digital en el que todo podamos ser parte y hasta conectarnos a través de avatares con otras personas del planeta (ACÁ les explicamos mejor este asunto). Sin duda, esta fue una movida bastante interesante que sorprendió a la industria.

Surgió el primer caso de acoso sexual dentro del metaverso de Mark Zuckerberg

El primer proyecto en el metaverso que Mark Zuckerberg y Meta presentaron fue Horizon Worlds, una sala de chat donde los participantes tienen un aspecto caricaturezco y en el que pueden darle a su avatar la apariencia física que quieran. Esta maravilla está actualmente disponible en Estados Unidos y Canadá desde el 9 de diciembre y hasta el momento, las cosas iban relativamente bien. Pero como ya lo sabemos, nada es perfecto.

Lo decimos porque hace unos días, una usuaria denunció que sufrió acoso sexual dentro de esta plataforma virtual. De acuerdo con distintas fuentes, todo sucedió el 26 de noviembre cuando una mujer declaró que a su avatar lo tocaron de manera indebida y no consensuada por parte de otro usuario: “No solo me manosearon a noche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada”.

¿Qué dice Meta al respecto?

Al respecto, Meta no ha ofrecido ninguna solución pero, en entrevista con The Verge, el mero mero de Horizon Worlds en Meta, Vivek Sharma, calificó el suceso como “realmente desafortunado”, pero también aprovechó la oportunidad para recordarle a los usuarios que cuenta con una herramienta llamada “espacio seguro” para impedir a otros acercado demasiado, la cual supuestamente no usó la mujer que mostró su descontento.

Dicha función que mencionan incluye un botón para reportar comportamientos indebidos que cuando lo tocas, envía un pequeño clip desde la perspectiva de los implicados a un supervisor de la compañía. Luego de esto, la persona encargada evaluará la situación y determinará si se ha incumplido con alguna de las normas de la plataforma o algún tipo de abuso; que cabe señalar que esta clase de actitudes están estrictamente prohibidas.

Por supuesto que este incidente no es nada bueno para el metaverso creado por Mark Zuckerberg, pues de por sí ya tenían broncas por todos lados por la privacidad en Facebook, ahora se le suman estas acusaciones dentro de su nuevo universo virtual. Habrá qué ver cómo avanza este caso pero sin duda, marca un precedente para la manera en que reaccionará Meta a la hora de enfrentarse a situaciones tan delicadas como esta.