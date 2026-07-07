Lo que necesitas saber:

Pitchfork CDMX 2026 ya tiene a sus primeros actos confirmados. Checa la info del festival aquí.

El Pitchfork Musical Festival CDMX 2026 va a estar bueno, eh. Esto lo decimos porque de a poco están revelando su cartel… y el lineup se ve bastante destacado desde los primeros actos revelados.

Y no solo eso… también ya conocemos qué venues que abrirán sus puertas para esta edición que se realizará del 23 al 27 de septiembre.

pitchfork music festival cdmx 2026
Imagen ilustrativa. Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

Así va el cartel de Pitchfork Music Festival CDMX 2026

Como es costumbre, el evento va revelando poco a poco los artistas que lo conforman. Y con la primera tanda de artistas, podemos ver que de nuevo conformarán un lineup variado, desde el midwest emo hasta la fusión latina.

Aquí te iremos actualizando el cartel del Pitchfork Music Festival CDMX 2026, con la fecha y lugar en que se presenta cada artista… porque sí, recuerden que el festival trae formato multivenue con Orbe como uno de sus nuevos recintos (aquí te decimos dónde se localiza).

  • Perfume Genius – Foro Indie Rocks/ 23 de septiembre
  • Lido Pimienta – Foro Indie Rocks/25 de septiembre
  • Immasoul – Foro Indie Rocks/25 de septiembre
  • American Football – Orbe/ 26 de septiembre
pithcfork music festival cdmx 2026 cartel
Los primeros revelados del Pitchfork CDMX 2026. Foto: cortesía Grupo Indie Rocks.

Precios de los boletos para Pitchfork CDMX 2026

Ya tienes el dato del cartel del Pitchfork Music Festival CDMX 2026… y ahora, faltan los precios por si te animas a armarlo. Por el momento, solo se han dado a conocer los costos para los boletos conocidos como ‘Pasaporte’.

De acuerdo con el festival, este tipo de entrada es un “full access a una semana de curaduría y music discovery del 23 al 27 de septiembre”. En pocas palabras, el boleto te permite entrar a todos los shows del festival.

El Pasaporte tiene dos modalidades: General y VIP, los cuales se venden por fases. Aquí te dejamos los precios para cada modalidad y si quieres adquirirlos, lo puedes hacer en el sitio de FeverUp

Pasaporte General

$2650.00 pesos (Fase 1)

$3150.00 pesos (Fase 2)

$3700.00 pesos (Fase 3)

Pasaporte VIP

$4000.00 pesos (Fase 1)

$4150.00 pesos (Fase 2)

$4300.00 pesos (Fase 3)

¿Habrá boletos individuales?

Por ahora, Pitchfork CDMX 2026 no ha revelado el dato para la venta de boletos individuales por show. Pero si se lanza pronto la info, acá se la dejaremos obviamente. Así que bien atentos.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Editor de Música en Sopitas.com; a veces escribo y hablo de otras cosas. Egresado de FES Aragón UNAM. Los gatos y la música son necesidad absoluta.

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