El nuevo reconocimiento de voz de Spotify sugiere canciones en función de tu estado de ánimo

Deja de cortarte las venas con galletas de animalitos, que ahora vivirás emociones más intensas gracias a la nueva función de Spotify.

El gigante de la música ha desarrollado una tecnología de reconocimiento de voz, capaz de detectar el género edad, acento e incluso, hasta el estado de ánimo del usuario, con el objetivo de sugerir las canciones precisas en el momento exacto.

Que no te extrañe que Spotify te sugiera escuchar “Si tu No estás Aquí” de Ángeles del Infierno, cuando te sientas triste, “Never Tear Us Apart” de INXS, para echar romance o Queen con ‘Don’t Stop Me know’, científicamente la canción más feliz del mundo, pues desde enero del 2021, esta herramienta se ha ido incorporando paulatinamente hasta llegar a todos los usuarios.

Lo mejor, es que no habrá que seleccionar algún género de música en específico, pues a lo largo de la historia, Spotify, sabe mejor que nadie si prefieres el rock, el punk o el pop, e incluso sabe hasta tus gustos culposos como las cumbias y la banda, de tal manera que esta inteligencia artificial hará recomendaciones de forma personalizada.

Web 6.0

De esta manera, le daremos la bienvenida a la web 6.0, la evolución para ver, interactuar y sentir de forma exponencial, una red emotiva y sensorial, pues de acuerdo con la BBC. El reconocimiento de voz será capaz de identificar a la perfección las características y emociones de cada usuario.

Es decir, si es joven o adulto contemporáneo, la nacionalidad, así como su estado de ánimo a lo largo de las 24 horas del día dependiendo de la entonación, las pausas y timbre de voz para saber si el usuario está feliz, triste o enojado. Y como ya es costumbre, los usuarios podrán elegir si comparten su estado de ánimo con todos sus contactos o solo con un grupo determinado, en versión fiesta o bien, si disfruta de su playlist en solitario.

Sin embargo, ahora que el gigante de la música, está presentando con bombo y platillo, Spotify dirigido específicamente a niños, el nuevo sistema de reconocimiento de voz, seguramente dará mucho de qué hablar. Mientras la nueva función llega a todos los usuarios, checa la app que califica tus gustos musicales en Spotify