Acá te explicamos Reels, la nueva función de videos cortos de Instagram que llega a México

Esta semana llega a México y Latinoamérica la nueva función de Instagram conocida como Reels, un formato de videos cortos (15 segundos) que a diferencia de las Stories, pueden durar más de 24 horas.

Hablar de ciencia y tecnología es fascinante, pues desde hace unos años –¿o ya estamos hablando de décadas?–, estas dos se han convertido en algo cotidiano, y todo gracias al internet. Las redes sociales, desde su llegada al mundo digital en la primera década del nuevo milenio, jugaron un papel importante en la forma en la que nos comunicamos, destacando Facebook, Twitter e Instagram.

Estas tres, quizá las más importantes hasta la fecha (esto no quiere decir que no haya competencia fuerte), han evolucionado con el paso de los años frente a las necesidades de los usuarios de distintas generaciones. Sin embargo, hemos de decir que se han enfocado en aquellas personas que son nativas digitales; es decir, las que crecieron con las nuevas tecnologías de la información, las que se conectaban al Internet Explorer a costa de dejar de utilizar el teléfono de casa, las que descubrieron bandas nuevas en MySpace…

Las redes sociales entre millennials y centennials

Esta generación, conocidos en general como millennials, abrazaron las redes sociales como una forma más de interacción social que, posteriormente, convirtieron en una fuente de noticias –sí, también falsas– y una manera de mantenerse conectados con el entorno que no les es inmediato. En otras palabras, evolucionaron con sus plataformas sociales.

Y sin que deje de ser el turno de los millennials, ha llegado el momento de la Generación Z o los jóvenes (porque sí, todos son jóvenes) que nacieron de 1995 a 2015. Ellos son más que nativos digitales. Prácticamente crecieron en un mundo de interconectividad. Y estos llamados centennials, son creadores de contenido. Por eso, las redes sociales cada vez se han enfocado en desarrollar herramientas para crear contenidos originales que se puedan compartir en una comunidad.

En otras palabras, hablarle no a tus seguidores, amigos, familiares. Sino a una audiencia. Y así es como esta semana llegamos a Reels, la nueva herramienta de Instagram de videos cortos que pretende hacerle competencia a TikTok, una red social con no más de dos años de vida que se ha emparejado en importancia con Instagram, Facebook y Twitter. Pero vamos por partes.

¿Qué es Reels?

Reels es el nombre de una nueva herramienta de creación de contenidos que forma parte del universo de Instagram. Debido a la enorme demanda entre usuarios de redes sociales de videos cortos, es que esta plataforma decidió crear Reels, la cual sin ponernos muy detallistas, funciona de manera similar a TikTok.

Como sabemos, esta app de origen chino, gira en torno a videos de 15 segundos (hace unas semanas aumentó el tiempo a 60 segundos) donde los usuarios pueden grabar lo que sea y utilizar audios o canciones de fondo. Bailes y coreografías, lip sync, imitaciones, pero también videos cortes donde los usuarios más jóvenes han demostrado que tienen una opinión social y política.

Y por eso Reels le va a entrar al quite. Tessa Lyons-Lasing, directora de Producto de Instagram, nos comentó que la empresa lleva más de un año trabajando en Reels, y después de algunas pruebas en audiencias de Brasil y Europa, decidieron esta semana estrenar la herramienta en el territorio de Latinoamérica.

Reels es un nuevo formato de video corto que pretende ofrecer distintas formas para compartir gustos e intereses. Los usuarios de Instagram, cuando utilicen esta herramienta, podrán grabar y editar videos con audio y música para hacer bailes, lip sync, imitaciones, selección de partes específicas de canciones y todos los contenidos que hemos visto en los últimos meses a través de otras aplicaciones como TikTok.

¿Cuál es la diferencia entre un TikTok y Reels?

Para ser honestos, no queda my claro. Como hemos comentado, los dos ofrecen videos en formato corto de 15 segundos para crear contenidos originales. La diferencia es que Reels es nativa de Instagram y la forma en la que se comparte, guarda y crea contenido, puede variar. Pero la esencia es la misma.

Un punto importante a considerar es que las políticas de privacidad de Reels serán las mismas de Instagram y cualquier otra de sus funciones. No varia de acuerdo al formato, y con esta nueva función no habrá excepción. No hay diferencia en los distintos productos de Instagram que van desde Reels, Stories, IGTV y las publicaciones nativas en imagen y video del feed.

Elementos de un Reel

Audio: Selecciona una canción de la biblioteca de música en Instagram. También podrás utilizar tus audios originales simplemente con grabar un reel. Cuando utilizas un audio original se te atribuye a ti y si tienes tu cuenta pública los demás usuarios podrán utilizar tu audio al seleccionar la opción “Usar Audio” que aparecerá en tu reel.

Efectos de Realidad Aumentada: Biblioteca de realidad aumentada creados por Instagram y usuarios. Por ejemplo, al usar “Pantalla Verde” podrás poner de fondo una foto que tengas en tu carrete.

Temporizador: Una vez que le des click grabar, aparecerá la cuenta regresiva de 3 segundos.

Velocidad: Se puede acelerar una parte especifica del video o el audio. Existe la posibilidad de hacer videos en cámara lenta, por ejemplo.

¿Cómo funciona Reels?

Primero debes tener una cuenta de Instagram para poder acceder a la función de Reels. Ya que tengas una cuenta, puedes acceder a la cámara y buscar la función que aparecerá de manera muy similar como los Boomerangs, por ejemplo.

Puedes grabar el video, y una vez que lo tengas, seleccionar una canción que vaya de fondo. Como dijo Tessa Lyons-Lasing en entrevista, Instagram tiene varios partnerships con disqueras y agencias de música para construir un catálogo de 10 millones de canciones. Es decir, Instagram tiene los derechos de millones de canciones para utilizar en los videos de Reels. Algo interesante que comentó fue que hablaron con disqueras transnacionales e independientes para enriquecer el catálogo.

Al igual que en los Stories, por ejemplo, en Reels se podrá seleccionar una parte de una canción (que dure ese pedazo 15 segundos). Otra ventaja es que los usuarios pueden crear sus propios audios que vayan de fondo. Y con el afán de crear comunidad, Tessa Lyons-Lasing nos dijo que otros usuarios pueden tomar el audio de otros creadores para usarlos en sus videos de Reels. Además, si eliges la canción de un Reels, te salen todos los videos que usaron la misma canción o segmento.

Los Reels se pueden guardar en la biblioteca del celular en caso de no querer compartirlos. Sin embargo, si la idea es publicarlos, hay varias maneras de hacerlo. Una vez grabado y editado el video corto, se puede publicar en los Stories, donde tendrá tiempo de vida de 24 horas. También habrá un apartado para compartir estos videos como Reels. Esto es muy similar a lo que sucede con IGTV: aparecen el feed de los usuarios, pero hay un apartado especial para ellos.

Otra opción es que en la Configuración, se puede seleccionar (o no) la opción de Compartir en el Feed. Y para abordar todas las opciones, los Reels podrán compartirse a través de mensaje privado para seguidores.

¿Qué otras cosas debemos saber?

Los Reels se podrán identificar con un icono en la parte inferior del video, muy similar al icono de IGTV en el que se ve una especie de monitor.

Instagram no cambiará el modelos de seguidores o followers a partir de la llegada de Reels a las funciones de la aplicación.

En la entrevista con Tessa Lyons-Lasing, la directora nos dijo que si Reels se convierte en una forma laboral para los creadores, a largo plazo se podrían esperar ganancias.

No se va a priorizar el contenido de Reels frente a los otros contenidos como las publicaciones nativas. Se va a ver lo que tú y tus amigos comparten como hasta ahora.

Los usuarios/followers podrán darle like, compartir y comentar los videos de Reels.