Desde su lanzamiento en 2017, Fortnite se ha convertido en uno de los fenómenos más significativos de los últimos años para los gamers. Su popularidad ha sido tanta que artistas como el rapero Travis Scott han utilizado el videojuego para presentar evento con su concierto virtual Astronomical; una prueba del gran alcance que esta plataforma tiene en el mundo de la tecnología y la cultura pop.

Pues bien, el videojuego está por cumplir su tercer aniversario y como cada año, Epic Games prepara una serie de desafíos para celebrar su llegada a nuestras vidas. La desarrolladora una vez más tirará la casa por la ventana y anunció que la nueva fiesta del battle royal comenzará este fin de semana. Aquí te damos algunos detalles y otras sorpresas que vendrán.

Tendrás que estar muy alerta este sábado 26 de septiembre porque ese día se actualizarán los nuevos “Desafíos de Cumpleaños” con los que la plataforma celebrará su tercer aniversario junto a sus usuarios. De entrada, los desarrolladores ya anunciaron en redes sociales que los jugadores podrán acceder a recompensas gratuitas una vez que cumplan con dichos desafíos.

La última actualización de Fort Nite -el parche v14.20 programado el pasado 23 de septiembre- mostró algunas de las nuevas características que veremos este fin de semana. Algunas corresponden a correcciones generales en el sistema de juego y otras se centran en el desafío sobre el que debes encontrar a Wolverine para vencerlo. Sin embargo, también se filtró una lista con los desafíos para la celebración de aniversario.

Tomorrow Fortnite celebrates its 3rd Birthday! Join us for Birthday Challenges which include free rewards!

Por el momento, Epic Games y la cuenta de Twitter del videojuego especifican que todos los detalles completos para realizar las misiones se revelarán durante las primeras horas del sábado 26 de septiembre. Así que ya lo sabes: tendrás que andar bien atento a las actualizaciones de la plataforma.

Para que te mantengas enterado, la cuenta Fortnite Status en Twitter acaba de informar que implementará una actualización de mantenimiento para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Android. Así que no desesperes y, de igual manera, consulta esta cuenta oficial de la plataforma.

We’ve begun to deploy a maintenance patch on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, and Android. This patch includes a Party Royale visual fix, re-enables the HUD Scale option that went missing on console and PC, and enables NVIDIA Reflex for available PC drivers. pic.twitter.com/zIcY9KDJ0y

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 25, 2020