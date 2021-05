5 especificaciones que sí o sí debe tener tu laptop

Si antes era necesario tener una laptop rifada, ahora con el home office y la escuela virtual es totalmente indispensable. Y sí, el 2020 nos agarró desprevenidos con el pretexto de “luego me compro otra lap”… ajaaaaaaaá y ándale que la batería no te dura para las videollamadas de la chamba, que si a la bendi se le traba cuando está haciendo la tarea, que si casi no se oyen las bocinas… y la lista sigue y sigue…

Entendemos tu dolor, por eso acá te dejamos 5 especificaciones que debes buscar a la hora de actualizar tu compu porque ahora más que nunca necesitas todo el apoyo necesario… deja tú el barrio, mejor una laptop que te respalde, ¿o no?

Ligerita y de buen tamaño para llevarla a donde quieras

Tal vez no sea lo primero que te pase por la mente, pero la lucha es real. ¿Cuánto nos pesa una laptop descomunal en la mochila? Para sacarla, para cerrar la mochila, para correr por los andenes del metro o subir las escaleras de tu edificio. ¿Está cañón, no? No lo eches en saco roto, un diseño ultra ligero y un tamaño accesible te puede hacer la vida más fácil. Acá te enseñamos un ejemplazo.

Batería chida para maratonear

Ajá y cuando nos referimos a maratonear no solo hablamos de streaming… no, compa… esto ya se descontroló. Una batería al 100 que dure largos periodos sin estar conectados a la corriente es de las primeras características que debes tomar en cuenta, ya que estamos muy acostumbrados a echarnos maratones de videollamadas, de compras en línea, de clases virtuales, de playlists infinitas, y por supuesto de chamba interminable. Échale ojo a esta sugerencia.

Pantalla táctil porque entre más fácil mejor

Sí, tal vez antes tu laptop era territorio sagrado, pero ahora con las bendis nada está a salvo. Lo tuyo es de ellos y no hay marcha atrás. Y aunque te cueste reconocerlo, ellos son más intuitivos a la tecnología que nosotros, por ello una pantalla táctil es una especificación que debemos considerar sí o sí, ya que eso permitirá que ellos se sientan más cómodos usándola, y seamos honestos, son ellos los que la van a utilizar… Ah pero no creas que es necesario comprar dispositivos diferentes, acá hay una que te sirve para tu chamba y para la tarea de los pequeños.

2 en 1 porque los combos son mi pasión

A todos nos gusta tener opciones, tener la oportunidad de elegir, y qué mejor cuando se trata de gadgets. ¿Te acuerdas de esas teles que traían incluido el reproductor de DVD? ¿Qué tal esos componentes con vinil, cd y casete? ¡Uff somos fans de los combos porque te dan lo mejor de todos los mundos! Pues ahora imagínate una laptop que se convierta en tablet en un tronido de dedos, según tu chamba, tu humor, el lugar donde te encuentres. Sí, no es nada nuevo, pero acá te dejamos una versión rifadísima para que le eches ojo.

Audio rifado para darle turbo al home office

Ves esto y piensas: “para qué un buen audio si ya tengo mis audífonos mega chidos”. Ajá, pero volvemos a donde empezamos, los imprevistos. Qué tal si no puedes usarlos, o peor aún, qué tal si se te rompen y no tienes más alternativa. Claro, siempre está la opción de tu bocinita que tienes por ahí en el clóset o la súper cool de última generación. Pero, ¿y si te digo que puedes tener todo en tu compu sin necesidad de tantos gadgets? Un audio envolvente tipo Dolby Atmos es algo que puede cambiar totalmente tu experiencia de home office. Porfa, tómalo en cuenta y luego nos agradeces. Acá te damos un tip.

