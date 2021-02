OLV: Hackean a la desarrolladora de ‘Cyberpunk 2077’ y amenazan con filtrar actualizaciones

Desde que se lanzó Cyberpunk 2077 hacia finales de 2020, hemos visto el nombre de CD Projekt Red en las tendencias. Y es que la desarrolladora ha sido el blanco de polémica por ese videojuego y más asuntos relacionados con él. Qué sin los gráficos quedaron a deber, que si los usuarios en línea están creando modificaciones ‘muy explícitas’ con los personajes… en fin, un ligero torbellino de problemas que, como sea, han salido adelante.

Sin embargo, en los recientes días, la empresa se enfrentó a algo mucho más serio. Según informaron en sus redes sociales, la compañía fue hackeada en su red interna y se sustrajeron importantes datos. Y como si se tratara de una película, hasta dejaron una nota ‘de rescate’.

Hackean a la desarrolladora de ‘Cyberpunk 2077’

Tan solo hace un par de semanas, CD Projekt Red se las vio bastante duras delante del ojo público cuando algún jugador de Cyberpunk 2077 integró un ‘mod’ (modificación externa) al videojuego. Esa actualización -no autorizada por la compañía- permitía que los usuarios utilizaran al personaje Johnny Silverhand (interpretado por Keanu Reeves) para sostener relaciones sexuales en una opción que inmediatamente bajaron.

Pero hoy, los problemas de las desarrolladora van más allá de una ‘chusca’ modificación a alguno de sus títulos. La compañía informó en un comunicado que fueron hackeados el pasado lunes (8 de febrero). En el comunicado recogido por la BBC, se especifica que un grupo de piratas informáticos accedió a su red interna codificando los servidores para extraer información.

Además de ello, los hackers dejaron una especie de ‘nota de rescate’ en la que chantajearon a los ejecutivos con exponer datos financieros, administrativos, de recursos humanos y alguna información más sobre inversionistas. Otra de las supuestas intervenciones que se realizaron, tienen que ver con los videojuegos de la compañía, pues se indicó que se tuvo acceso al código fuente de títulos como el propio Cyberpunk 2077, Gwent y The Witcher 3.

Sobre este último juego, se dice que tuvieron entrada a una versión inédita que podría darse a conocer en caso de que CD Projekt Red no ceda a las peticiones de los hackers. Pero con todo eso, la desarrolladora señaló que no cederá al chantaje -que no ha sido especificado- y han comenzado a implementar copias de seguridad, además de que han solicitado el apoyo de autoridades informáticas.