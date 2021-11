¡Hadouken! Los videojuegos han conquistado al 63% de los mexicanos 🎮

Entre tantos menesteres que ofrece el Buen Fin, más de la mitad de los compradores, eligió adquirir al menos un videojuego. Y es que, de acuerdo con un estudio, en los últimos años, el mercado del gaming en México ha registrado un crecimiento continuo, hasta llegar a los 81 millones de jugadores. Lo que representa nada más y nada menos que el 63 % del total de la población durante 2020, una cifra que se ha duplicado durante el 2021.

De acuerdo con ‘The CIU’ (Competitve Intelligence Unit) el valor del mercado de los videojuegos en México tuvo un crecimiento del 4.4%, derrochando alcanzando una derrama económica de hasta los 32,229 millones de pesos, teniendo un crecimiento anual del 20%, lo que es toda un locura. Es importante aclarar de inicio que en México, los videojuegos ya no son una actividad de nicho, pues ha trascendido en edades e intereses. Incluso ha traído plataformas especializadas en streaming de gaming abriendo una nueva oportunidad para productos y marcas, surgiendo así canales y cuentas especializadas que disfrutan los que prefieren ser espectadores.

El despegue del streaming

El estudio realizado por la consultoría de maketing ‘Rebold’, reveló que los videojuegos han penetrado y se han diversificado en todos sus segmentos, aprovechando la resolución móvil, el streaming y el modo ‘multijugador’ que crea cercanía entre amigos, con compatibilidad entre versiones móviles y la oportunidad de pertenecer a una comunidad con los mismos intereses, han revolucionado la percepción de la industria.

“Las competiciones de e-games llenan estadios y en torno a ellas y a los videojuegos no profesionales, se transmiten miles de horas de contenido anual en streaming. El apasionamiento es increíble. “El mercado alrededor de los videojuego es enorme y en crecimiento y por supuesto existen muchas oportunidades para las marcas desde la perspectiva de la mercadotecnia”, destaca Lara Julbe, CEO de Rebold México.

De esta manera, del total de los que prefieren participar en los videojuegos activamente, el 52% de los jugadores son hombres y 48% mujeres, lo que muestra un crecimiento importante por parte del sector femenino. Sin embargo, Actualmente el 83% de las mujeres juegan en su smartphone, mientras que el 80% de hombres también lo usan para jugar. Esto se debe principalmente al uso de smartphones y tabletas, que ha provocado un mayor número de jugadores casuales al no requerir una consola para poder jugar.

Videojuegos en smartphones

Los smartphones han impulsado un cambio completo en el gaming, pues al ser mucho más accesibles, permiten que un mayor número de personas se inicie en esta actividad lúdica. Así, el 81% de los gamers juegan en este tipo dispositivos, además de ser el preferido por el 74% de todos los usuarios de Internet.

Además, debido a la facilidad en su uso, el tiempo de juego en smartphones ahora también es mucho mayor, pues el promedio en un móvil es de 4 horas con 12 minutos, a diferencia de las consolas en las que sólo pasan una hora y 18 minutos en promedio. Mientras que al ser dispositivos con pantallas más pequeñas, se utilizan específicamente para jugar de intensidad baja o media, es decir, lo utilizan en pocas sesiones semanales de corta duración o de duración intermedia, en especial juegos simples con premiación, algunos más complejos y en línea.

¿Qué juegan los mexicanos?

La temática en los juegos es muy importante para los fans de los videojuegos, pues existe una marcada preferencia en el tipo de los mismos. Es así como el 70% de los mexicanos gamers prefieren juegos de acción y aventura; aquellos en los que la puntería es lo más importante son elegidos por el 68%, seguido por plataformas de acción (67%), rompecabezas (51%), deportes y carreras (50%), batallas épicas (49%), juegos de fiesta (48%) y peleas (45%).

Las franquicias que hasta el momento tienen mayor penetración en el mercado con el 64% y 265i (índice de afinidad) destacando entre los títulos más populares: ‘FIFA21’, ‘Plants versus Zombis’, ‘Call of Duty’, ‘Mario Bros’ y ‘Fortnite’, no está por demás señalar que ésta última con 350 millones de cuentas activas de acuerdo a su creador ‘Epic Games’.

¿Qué consola prefiere el gamer mexicano?

Aunque ya tenemos claro que el amo y señor del gaming es el Smartphone, el gamer tradicional prefiere seguir utlizando la consola no sólo para jugar por su cuenta sino también para jugar con los amigos en el modo multiplayer online y en ese ámbito ‘Play Station’ se encuentra a la cabeza de las preferencias con un 39%, seguido por ‘Xbox’ y ‘Nintendo’ con un 19%.

A partir de esta información, el estudio concluye que tanto los dispositivos como los videojuegos se han convertido en parte fundamental del estilo de vida de los mexicanos y está estrechamente relacionada con las actividades cotidianas y con uno que otro placer de la vida. Por ejemplo, el estudio también encontró una relación entre jugar videojuegos y consumir snaks.

Casi 65 millones de estos gamers globales consumen snacks mientras juegan, la gran mayoría lo hacen diariamente (71%), el 70% en fin de semana y entre semana, 70% entre semana por la noche, 51% fin de semana por la noche y el 38% varias veces al día. Por cierto, no olvides que tenemos una entrevista recién salidita del horno con el elenco de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.