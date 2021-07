Con el Batimóvil y el DeLorean: Checa el nuevo tráiler del videojuego ‘Hot Wheels Unleashed’

¿Están listos para un trancazo de nostalgia? Pues bien, abróchense los cinturones porque Hot Wheels está de vuelta este año. Pero esta ocasión, no hablamos de una colección de coches de juguete para los coleccionistas de hueso colorado, sino de un videojuego que luce prometedor en muchos sentidos.

Se trata de Hot Wheels Unleashed, el cual se lanzará para diferentes plataformas en septiembre próximo y que sigue levantando la expectativa rumbo a su lanzamiento. En ese sentido, las sorpresas están a la orden del día pues recién se liberó un nuevo tráiler para presentar otros automóviles que podremos usar para jugar… pero eso sí: no son carros convencionales.

El nuevo tráiler de ‘Hot Wheels Unleashed’ con el batimóvil y más

Los años pasan y Hot Wheels sigue cautivando a chicos y grandes por igual (checa nuestra lista con juguetes de antaño para recordar la infancia). Por más de 50 años, la marca nos ha entregado tantos tipos de coches y autopistas de juguete que sería una tarea titánica enlistar cada uno. Y bueno, tal vez tener la colección completa no es lo más posible, pero de que se pueden tener los modelos más icónicos, eso sí es viable.

Al menos así será con Hot Wheels Unleashed, el nuevo videojuego de carreras de la franquicia que se lanzará el próximo 30 de septiembre para diferentes consolas. Y es que habrá de todo pues los automóviles que hasta el momento se han revelado para el juego, contemplan modelos clásicos de marcas como Ford, Chevy, RAM, Fiat, Audi y algunos más diseñados específicamente para el juego. Pero esos no son los únicos que contenderán en la carrera.

Este lunes, la desarrolladora Milestone y Mattel lanzaron un nuevo tráiler con el que anunciaron otros coches que se incorporan al catálogo del juego. Pero no se trata de coches convencionales o algo por el estilo, sino de carros que hemos visto en diversas franquicias de la industria del entretenimiento.

De esta manera, Hot Wheels Unleashed incorporará al Batimóvil de Batman: La serie animada, la Party Wagon de Las Tortugas Ninja, el DeLorean de Volver al futuro, K.I.T.T. de El auto increíble y hasta la casita motorizada de Snoopy.

Con estos nuevos coches incluidos, el videojuego tendrá un total de 66 máquinas para que escojas aquella que más e convenga para ganar la carrera (POR ACÁ puedes ver la lista completa de autos y puedes pre ordenar el juego). Como dijimos, una tremenda locura y si no lo crees, checa nomás el tráiler recién liberado.

¿Y qué onda con la disponibilidad del juego?

Ya lo mencionamos antes, pero lo repetimos para que lo anotes en la agenda y no se te pase. Hot Wheels Unleashed se lanza al mercado el próximo 30 de septiembre. Y lo mejor de la noticia es que tendrá una amplia disponibilidad para consolas.

El videojuego se lanzará para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y para descarga en PC vía Steam. Así que no hay excusa para no entrarle a la carrera. Prepárense que se viene lo bueno.