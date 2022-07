No cabe duda que Niantic sigue buscando la manera de presentarnos experiencias únicas que involucren a la cultura pop. Primero la rompieron con Pokémon Go y más tarde intentaron entrar al mundo mágico de Harry Potter. Pero ahora, decidieron llevar todo a otro nivel lanzando un juego de realidad aumentada inspirado en una de las series más esperadas del año: House of the Dragon.

Como recordarán, HBO Max anunció con bombo y platillo hace un buen rato que estrenarán este spin-off de Game of Thrones, donde conoceremos a detalle la historia de la casa Targaryen y los conflictos que los llevaron a enfrentarse por el Trono de Hierro. Por ahora ya tenemos los tráilers de esta producción, pero como parte de la promoción acaban de lanzar algo que les volará la cabeza.

Imagen: HBO

Ahora podrán tener su propio dragón como en ‘House of the Dragon’ gracias a ‘DracARys’

Resulta que este 25 de julio, HBO Max y Niantic anunciaron con bombo y platillo el lanzamiento a nivel mundial de DracARys. Esta es una aplicación de realidad aumentada donde tendrán chance de ser el dueño de un dragón, como los que veremos próximamente en House of the Dragon. Y agárrense, porque si ustedes son grandes fanáticos de estas criaturas y de la serie, esto seguramente les encantará.

Para que se den una idea de lo que hablamos, tendrán chance de cuidar y entrenar a su dragón, usando comandos de voz en alto valyrio, como los personajes de Westeros. Lo espectacular es que cada criatura es diferente y solo se vinculará con la persona que lo entrene y a medida que crezca, desarrollará su propia apariencia, comportamiento y habilidades únicas que dependerán completamente de sus interacciones personales con él. Y sí, eventualmente se convertirá en adulto y estará listo para explorar el mundo.

Y quizá se estén preguntando, ¿cómo le hago para entrarle esta joya de House of the Dragon? Bueno, pues les contamos que después de lanzar la aplicación en la San Diego Comic-Con 2022, DracARys por fin ya está disponible para descargar en la tienda de apps para iOS y Android. Y sin duda, los fanáticos de Game of Thrones estarán muy contentos de poder entrenar un dragón como lo haría cualquiera de los Targaryen.