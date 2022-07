Quizá el mundo odió el final de Game of Thrones. Sin embargo, es innegable que por siempre estaremos atentos a todo lo que se desprenda del universo creado por George R. R. Martin. En otras palabras, no podemos esperar a que se estrene el primer spin-off bajo el título de House of the Dragon para HBO. AQUÍ el último tráiler.

House of the Dragon está basado en la obra de Fire and Blood, la cual se enfoca en la historia de la Casa Targaryen, quienes lideraron Westeros durante varios siglos hasta la muerte de Aerys II en manos de Jaime Lannister como parte de la rebelión comandada por Robert Baratheon.

Sin duda, esta es una de las series más esperadas para 2022, pues como sabemos, no sólo marca el regreso del lore de Game of Thrones a la pantalla chica, sino que nos presenta a nuevos personajes de los que sólo habíamos escuchado, pero que ahora tenemos oportunidad de ver. Y para la Comic-Con 2022, se revelaron nuevas sorpresas antes del estreno en agosto.

Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

Los Targaryen en la Comic-Con

Durante la San Diego Comic-Con 2022, hubo un panel de HBO Max dedicado exclusivamente a House of the Dragon. En él apareció la mente maestra detrás de este universo, George R. R. Martin y el guionista de la serie, Ryan Condal. Durante su participación, ambos soltaron detalles interesantes de la trama como que todo inicia con los Targaryen en pleno apogeo de su poder en Westeros y contando con el control de un montón de dragones (17 para ser específicos).

Por su parte, Matt Smith y Emma D’Arcy –quienes interpretan al príncipe Daemon Targaryen y la princesa Rhaenys Targaryen– hablaron sobre sus respectivos personajes y mencionaron que los fans de esta saga quedarán sorprendidos con la importancia de ambos en esta historia.

Emma D’Arcy y Matt Smith en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

El versión extendida del tráiler

Lo que sí es que tuvimos que aguantar un rato para que soltaran un nuevo tráiler. Pero como siempre, la espera valió la pena, pues nos entregaron un vistazo extendido que luce espectacular que nos deja claro un mensaje: Targaryens are closer to the Gods than to men.

Las diferencias entre el avance que salió hace unos días, son mínimas. Pero nos queda claro que la pelea por el trono, una vez más, se va a poner intensa. El rey Viserys debe asegurar su legado al elegir a su próximo heredero, y está entre su hermano Daemon y su primera hija Rhaenyra. El conflicto está en que nunca antes una mujer había tomado el trono.

Para Daemon y algunos personajes del reino, es obvio que él debe ser el próximo rey, pero Rhaenyra peleará por su lugar, y de paso, cambiar el rumbo de las cosas para establecer un nuevo orden. Esta vez, a diferencia de Game of Thrones, es que la pelea será “local” entre personajes que en su sangre tienen el poder de los dragones… una ventaja que sólo tenía Daenerys al momento de buscar el trono en Westeros.

Pero ellos dos no son los únicos que mueven sus piezas. El personaje de Alicnt Hightower, quien se convierte en la esposa del rey, también buscará la manera de moldear el asunto a su manera, e incluso, de fantasear con la posibilidad de ella sentarse en el Trono de Hierro.

House of the Dragon

House of the Dragon está ambientada 200 siglos antes de los eventos que vimos en Game of Thrones, a partir de la era de Aegon El Conquistador, quien fue el primero de los Targaryen, durante tres siglos, en gobernar la región. Además, se lleva el crédito de unir los siete reinos que conforman Westeros.

La serie se enfocará en el periodo conocido como “The Dance of the Dragons”, es decir, la primera guerra de los Targaryen que tuvo como consecuencia la extinción de los dragones a partir de la participación de los Stark y los Lannister en el conflicto.

Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen en ‘House of the Dragon’/Foto: HBO Max

El rey Viserys I es interpretado por Paddy Considine y Olivia Cook es Alicent Hightower, su segunda esposa del gobernante que planea poner a su hijo en el Trono de Hierro. Sin embargo, se ha de enfrentar a los propios familiares de Viserys como Daemon o el Rouge Prince, interpretado por Matt Smith, su hermano menor que está en busca del poder.También tenemos a la princesa Rhaenyra con Emma D’Arcy, la próxima reina por sucesión de su padre, pero que contrae matrimonio con Daemon.

¿Y cuándo se estrena? House of the Dragon se estrenará en exclusiva en HBO Max el próximo 21 de agosto, y se estrenará un episodio cada semana.