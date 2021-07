En imágenes: Así se vivió el vuelo al espacio de Richard Branson a bordo del VSS Unity de Virgin Galactic

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, dicen por ahí. Bueno, eso aplicó este domingo con el sueño espacial de Richard Branson. El multimillonario fundador de Virgin Galactic (y del imperio que es Virgin Group, en general), finalmente salió de la Tierra en un “breve” tour por el espacio a bordo de una nave de su propia compañía.

¡Richard Branson se convirtió en el primer turista espacial!

Oh sí, la final de la Euro 2020 entre Italia e Inglaterra no es lo único interesante que se tenía previsto para ese domingo 11 de julio. En la agenda también estaba el tour por el espacio que Virgin Galactic completaría con su magnate fundador a bordo.

Y aunque se tenía previsto que la nave VSS Unity SpaceShipTwo saliera a las ocho de la mañana de la pista de despegue del Spaceport America, ubicado en Truth or Consequences, Nuevo México, el clima provocó un leve retraso, por lo que el evento finalmente arrancó a las 9:30 de la mañana (tiempo del centro de México).

Richard Branson realiza su primer vuelo espacial: El multimillonario británico preparó la partida junto a su amigo Elon Musk, mientras su gran rival en la carrera por ser el primer empresario en viajar al espacio en un cohete fabricado por él, Jeff… https://t.co/x3WVQAFpbo pic.twitter.com/ofDGC2sJLS — Lima NewsWeek (@LimaNewsWeek) July 11, 2021

#AHORA Tras un aterrizaje perfecto, el VGX01, con Richard Branson a bordo, cumple exitosamente la misión como el primer vuelo espacial turístico de @virgingalactic. EN VIVO: https://t.co/V3NLogRAIw pic.twitter.com/5QqvsC2e5t — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 11, 2021

#ÚltimoMinuto 🚨 Richard Branson se convierte en el primer turista en llegar al espacio en una nave de su propia compañía. 🚀 https://t.co/kv9aQNyfXc pic.twitter.com/EWGuApnJhE — RPP Noticias (@RPPNoticias) July 11, 2021

Van las espectaculares imágenes

Pero bueno, a este hombre pocas cosas lo detienen en esta vida (por no decir nada), así que el viaje de Virgin Galactic fue todo un éxito y las imágenes que nos dejó el vuelo de Richard Branson por el espacio ya son parte de la historia… ¡un gran paso para él y para la futura industria del turismo espacial!

¡ATERRIZAJE completado! La #SpaceShipTwo con Richard Branson y 5 personas a bordo regresa a la Tierra.#VirginGalactic #Unity22 pic.twitter.com/cTsik3MaQ0 — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) July 11, 2021

La nave de Virgin Galactic, con Richard Branson a bordo, aterriza con éxito tras un breve viaje al espacio #Unity22 pic.twitter.com/lb9sv2sW1h — El HuffPost (@ElHuffPost) July 11, 2021

Virgin Galactic concluye con éxito su primer viaje al espacio, a bordo su fundador @richardbranson $SPCE https://t.co/Pk7tqAWWbR pic.twitter.com/z1t1HBCka4 — DiegoRod 🇺🇾 (@Diegourug) July 11, 2021

🇺🇸|AHORA: Richard Branson va al espacio. Virgin Galactic se convierte en la primera empresa privada en enviar a su fundador tecnológico al borde del espacio en Spaceship Unity. pic.twitter.com/UoMQHyacw8 — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) July 11, 2021

Es impresionante, primer viaje comercial espacial. El límite ahora es el universo 🤩✨ Me sentí en el espacio 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/tBJMWKWPDZ — Maria Auxiliadora  (@MaryOfficiall) July 11, 2021

Misión cumplida. @richardbranson y tres tripulantes más consiguen viajar al espacio pic.twitter.com/zZr0sa7Hns — José Antonio (@JoseAGzlez) July 11, 2021