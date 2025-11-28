Lo que necesitas saber: Jugamos Call of Duty: Black Ops 7 y con razón tiene calificaciones complicadas: sobre todo surgidas del modo Campaña.

Sabíamos que este año Battlefield 6 sería mejor juego que Call of Duty: Black Ops 7, pero lo que no vimos venir es que la más reciente entrega de Activision fuera tan controvertida. Al grado que hasta algunos de los fans más longevos y apasionados de la serie terminaron por pedir una devolución de su dinero.

El problema está en que muchas de las decisiones que tomaron no tienen sentido y creyeron que el videojugador cautivo, el que cada año compra el juego, iba a aceptar sus ideas porque sí, pero no contaron con que la competencia sería tan aplastante. Así que su plan se le fue por la borda.

El modo de campaña es todo lo que nadie nunca pidió

Primero hablemos un poco de la trama de la campaña. La historia de Call of Duty: Black Ops 7 tiene como protagonista a David “Section” Mason —interpretado por Milo ventimiglia— y su unidad JSOC llamada Specter One, que en el año 2035 investigan el aparente regreso del terrorista Raúl Menéndez, quien supuestamente había sido eliminado unas décadas antes por el mismo Mason.

// Foto: Captura // Activision

Su investigación los lleva tras el rastro de Menéndez, la poderosa empresa privada de tecnología militar llamada The Guild, que ascendió al poder tras el caos provocado al final de Black Ops 2 y que es dirigida por Emma Kagan —es Kiernan Shipka—, la nueva antagonista en esta historia.

Conforme vas progresando en el juego te vas dando cuenta de lo que realmente sucede, que la verdad tampoco es muy difícil de adivinar, para la misión 2 te puedes dar una buena idea de lo que viene y hasta en qué va a terminar.

Si, es Sabrina // Foto: Captura // Activision

Si bien el juego le da continuidad a la trama presentada en el 2012 con Black Ops 2. Y de paso revive el patógeno llamado CRADLE presentado el año pasado en Black Ops 6, el guión de esta nueva aventura resulta bastante flojo, entregando una historia poco interesante, por no decir es es un tremendo cliché. Los protagonistas son un cliché, la antagonista es un cliché y hasta los diálogos lo son.

Ahora, no es que los juegos de la serie se caractericen por tener tramas más profundas que hablen de temas sensibles, pero aquí sí se pasaron: no solo la trama es simplona, sino que además forzaron dos temáticas completamente distintas en uno solo lugar.

Por un lado tienes este escenario futurista donde los protagonistas tienen acceso a tecnología muy avanzada que les permite ser ultra eficientes en el campo de batalla, accediendo a información en tiempo real y con armas que les permiten enfrentar a cualquier enemigo en cualquier parte del mundo; y por el otro lado, tienes este escenario de pesadilla provocado por los efectos de una neurotoxina que los lleva a enfrentar enemigos de fantasía, o mejor dicho, de pesadillas.

// Foto: Captura // Activision

El resultado es una mezcla rara de niveles “tradicionales”, por así decirlo, que francamente tampoco terminan por convencer; y por el otro, estos niveles exóticos que a veces te dejan perplejo, y no por las razones correctas. De hecho, así está ordenado el juego: una misión en el mundo real y una en el mundo imaginario.

Si a esto le sumamos todas las decisiones que tomaron para la jugabilidad, pues tenemos una receta para el desastre.

La campaña es solamente en línea. Tienes que esperar a que más jugadores se unan al equipo —hasta 3 jugadores además de ti— y, como suele suceder en los juegos en línea, cada jugador tiene un nivel de habilidad diferente. Esto quiere decir que, o cargas con todo el equipo matando a más enemigos que nadie, te la pasas reviviendo y te adelantas para ayudarles o, vas corriendo detrás de jugadores que tienen más habilidad que tu rogando que un enemigo no te dispare por atrás y te mate.

¿Es posible jugar solo? Pues si, si es que el resto de los jugadores se desconectan, pero tampoco es tan recomendable porque el juego cree que hay 4 jugadores y te arroja enemigos como si tuvieras equipo completo.

Parece que con la última actualización ya puedes iniciar el juego sin necesidad de tener a alguien más a tu lado, pero dado que el diseño de los niveles está pensado para el juego cooperativo, es posible que te cueste un poco más de trabajo poder acabarlos.

No hay pausas, no hay checkpoints. Si te sales antes de acabar la misión tienes que volver a empezar desde el principio. La jugabilidad es casi la misma que la de Warzone y de hecho, hasta vas subiendo de nivel tus armas conforme las vas usando, como si estuvieras jugando el multijugador.

// Foto: Captura // Activision

Si juegas con tus amigos es posible implementar alguna estrategia para avanzar y no morir, pero si juegas con desconocidos, pues ojalá que por lo menos te toquen de la misma región o de lo contrario, vas a escuchar muchos improperios en otros idiomas. Que también es algo que resulta molesto, el estar escuchando conversaciones ajenas.

Al final, terminar la campaña de Call of Duty: Black Ops 7 se siente como una tarea que no quieres hacer, pero que debes completar si es que algún día Activision decide retomar esta historia y quieres estar al tanto de los detalles, o por lo menos, si es que quieres tener esos trofeos/achievements.

Un multijugador cumplidor y divertido

El multijugador de CoD es todo lo que puedes esperar. Ágil, lleno de acción, mapas cortos que te obligan a salir a buscar al enemigo, gadgets que te dan ventajas en el campo de batalla, ya sabes, todo lo que ha hecho que este modo de la franquicia sea un éxito con algunas mejoras como el matchmaking de acuerdo a tu nivel, así evitan que te toquen partidas con gente que claramente se dedica a jugar 4 horas diarias.

// Foto: Captura // Activision

Pulieron varios detallitos para hacer de la experiencia más agradable, para quienes gustan de este tipo de experiencias, el control es un poco más refinado y hay habilidades que te permiten atacar o huir rápidamente, según sea el caso.

El modo Zombies también está presente y si eres fan, también la vas a pasar bien. A diferencia del multijugador, aquí no compites contra otros jugadores sino más bien, se arma un grupo de 4 personas que tiene que sobrevivir a hordas de estas criaturas de la noche

Call of Duty: Black Ops 7 es el peor calificado

La comunidad ha sido muy dura con Call of Duty: Black Ops 7 y con algo de razón. El multijugador, que es el componente más popular de la serie cumple con su trabajo de mantenerte entretenido y con mejoras que los fans sabrán apreciar pero si —como muchos—, solo llegas por la campaña, la verdad que te vas a llevar tremenda decepción. No es muy entretenida y por el contrario, hasta da flojera terminarla. Imagina qué tanta flojera que Activision terminó por liberar de inmediato el modo Endgame, una recompensa que se desbloquea solo hasta terminar la historia. Bueno, ya no.

// Foto: Captura // Activision

Quizá más adelante pasando la Navidad cuando le pongan un jugoso descuento valga la pena que lo compres, si es que eres muy fan; pero si no, hay mejores historias allá afuera que bien vale la pena que les dediques tu tiempo.