Ya sea que todas las personas a tu alrededor se conviertan en anime, inventen extraños escenarios de mundos fantásticos o ganen concursos visuales, el arte generada con Inteligencia Artificial (IA) está viviendo momentos extremadamente interesantes y es que, la mera verdad, las fotos que resultan están bastante chulas. Dignas de foto de perfil, pues.

Y ahora, seguramente han visto lo que está consiguiendo Lensa App —haciéndose súper viral en el camino.

Foto: Lensa IA en Instagram

En Lensa App se pueden generar retratos fantásticos gracias a la IA que, además, se presentan en escenarios increíbles. Algunas fotos generadas salen como si fueran hadas, astronautas o viajeros de ciencia ficción. La cosa está tremenda y acá te contamos cómo usarla.

Cómo usar Lensa App para retratos de IA

Uno de los principales pasos para entrarle a las aplicaciones de arte digital en Inteligencia Artificial (IA) es perderle el miedo a picarle. Entonces Lensa App es una manera bastante sencilla de acercarte a este mundo tecnológico. La verdad es que no es tan avanzada como otras —Midjourney, Stable Diffusion, Dreamstudio, etc— pero todo lo compensa con su accesibilidad.

Lensa App la encuentras fácilmente en la AppStore de iOS o en Google Play para Android.

Descargar la aplicación es completamente gratis, pero una vez que la tengas en tu celular tienes que aceptar algunos términos y descubrir que tiene una semana de prueba gratuita. Si no cancelas antes del plazo te cobra 48 pesos al mes.

Una vez que comenzaste la prueba gratis tienes que picarle en donde dice Magic Avatars, esos son los retratos de IA que se están haciendo súper populares. Tienes que aceptar ser mayor de edad. Ahora llega el momento importante pues tienes que enseñarle a la IA cómo te ves y quién eres. Esto se hace subiendo entre 10 y 20 selfies.

Captura de Lensa App

Las fotos correctas que tienes que subir son en primer plano, de preferencia con algunos ángulos distintos y variedad de expresiones.

Las fotos incorrectas —o sea, las que no subas para que la IA no se confunda— son fotos grupales, de cuerpo completo, con la cara cubierta o acompañada de animales. Otro de los puntos importantes es que no debes subir desnudos porque eso de las nudes generadas por computadora es un enredo ético que… la neta nomás nos va a enredar la mañana.

Captura de Lensa App

Pero bueno, tú sube tus 10 a 20 fotos.

El siguiente paso no te va a gustar: es desembolsar una lana. Dependiendo de cuántas fotos quieres que te hagan, tendrás que pagar 49 pesos, 75 pesos o 100 pesos dependiendo de cuántas imágenes decidas. El siguiente paso es esperar 20 minutos y listo.

Así es como tendrás algunas fotos impresionantes generadas por IA utilizando Lensa App y pagando una lana.

Las polémicas de Lensa App y el robo de IA

Ahora, no todo es risas, diversión, posts en Instagram e imágenes bonitas. La verdad es que Lensa App tiene algunas polémicas importantes.

La primera de ellas se enfoca en la cantidad de permisos e información que le entregas. Además de que le das 20 fotos con tu carota, acompañados de tu correo electrónico, tenemos que revisar que en los términos de servicio dice que estamos dando permiso irrevocable para usar “perpetuamente” nuestro contenido.

Algunas fotos que me salieron en Lensa App con IA // Spoiler: Odio mis datos personales

Lensa App dice que borra las fotos que subes en menos de un día, pero el contenido se queda “para entrenar la IA”.

Las siguientes polémicas son un poco más extrañas e interesantes. Primero, porque la IA de Lensa App no es precisamente original y de la misma manera que aquella que te convierte en anime, utiliza el código abierto de Stable Diffusion.

Otro de los asuntos es que esta IA, al igual que otra apps similares dedicadas al arte, están acusadas de robo.

Para no hacerles el enredo muy largo, tenemos que decir que las IA no se inspiran por arte de magia, tampoco aprenden de estética por iluminación divina. En realidad, usando su código, revisan miles y millones de obras de artistas humanos para tratar de “copiar” o “aprender” estilos. Esto no tiene muy contenta a la comunidad, por supuesto.

Ahora, por supuesto, ¿no es así como también aprendemos los humanos?

Pero bueno, antes de ponernos filosóficos, ya saben cómo es que funciona la Lensa App que tanto ha estado dando de qué hablar, las cosas que puede hacer, los riesgos que corremos y lo interesante que es el mundo de la IA.