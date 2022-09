Pintores y artistas emergentes no están muy de acuerdo en que un programa de inteligencia artificial haya ganado un concurso estatal de arte.

Algunas opiniones apuntan a que la creación de una inteligencia artificial implica la muerte del arte que necesariamente requiere el cerebro de un ser humano, pero también hay algunas otras personas que creen que esto no s distinto de usar programas digitales para crear y editar imágenes.

Foto: Gaceta UNAM

Una IA ganó un concurso de arte en Colorado

Jason M. Allen, originario de Pueblo West, en Colorado, Estados Unidos, comenzó a experimentar con el arte creado por inteligencias artificiales en este 2022.

Tiene un estudio que fabrica juegos de mesa y de pronto le dio curiosidad saber cómo se compara la nueva generación de programas generadores de imágenes de inteligencia artificial con las obras creadas por artistas humanos.

En cierto momento se topó con Midjourney, un programa de inteligencia artificial que hace uso de un proceso complejo para convertir texto en imágenes personalizadas. Es decir, los usuarios ingresan al programa una serie de palabras y el bot solo tarda unos cuántos segundos en responder con una imagen.

Foto: Xataka/ Obra creada por Midjourney

Después de experimentar un poco con este programa Jason envió una de las creaciones del programa a la Feria Estatal de Colorado en la división de arte digital/fotografía editada digitalmente.

Semanas después mientras visitaba la exposición se dio cuenta que la obra había ganado el primer lugar de la categoría y además un premio por 300 dólares. La obra se llama Space Opera Theatre.

¿Qué fue lo que Jason escribió en el programa para que la inteligencia artificial arrojara la imagen ganadora? No se sabe, no quizo revelarlo pero el simple título de la foto nos da una idea.

Esta es la imagen.

Foto: The New York Times

En entrevista para The New York Times, Jason afirmó desde un principio inscribió la obra como una creación suya y especificó que había usado Midjourney, por lo que no había engañado a nadie. Afirma que no rompió ninguna regla y no se va a disculpar por haber ganado.

¿Tú qué piensas?