‘Life is Strange’ vuelve con un nuevo juego y la reedición de otros títulos

¡Gamers, les tenemos grandes noticias! A lo largo de estos meses, un montón de estudios dentro de esta industria se han rifado anunciando muchísimos juegos que llegarán en los próximos meses. Y sí, en la lista tenemos títulos que nos emocionan y mucho, pero hay otros que bajita la mano llegan para cambiar y ofrecerle a los usuarios una experiencia nunca antes vista que les vuelve la cabeza, como el caso de Life is Strange.

En 2015, las empresas Dontnod Entertainment presentó al mundo esta historia, protagonizada por el personaje de Max Caulfield, quien tenía el poder de manipular el tiempo y hacer cosas espectaculares. Con el paso del tiempo aparecieron varias secuelas que ampliaban por completo este universo, pero los fans estaban esperando a que lanzaran otra entrega que ofrezca una aventura que los mantenga pegados por horas frente al televisor.

‘Life is Strange’ vuelve con un nuevo título

Para su fortuna, esa sorpresa llegó este 18 de marzo, pues a través de un evento virtual la compañía Square Enix anunció oficialmente el lanzamiento de Life is Strange: True Colors. De acuerdo con NME, en esta versión jugaremos con Alex Chen, que tiene el poder psíquico de la empatía, que nos es otra cosa mas que una habilidad sobrenatural que le permite sentir, manipular y absorber las emociones de otras personas.

Según la misma fuente, nuestro protagonista se traslada hasta la pequeña ciudad de Haven Springs. Sin embargo, cuando su hermano fallce, Alex debe aceptar su poder, al que llama “maldición”, para descubrir la verdad sobre su muerte. Esta franquicia es conocida por ser episódica, pero en esta ocasión la empresa que desarrolla el juego, Deck Nine Games, confirmó que esta será una entrega completamente nueva y nunca antes vista.

Life is Strange: True Colors, estará disponible el próximo 10 de septiembre para PlayStation 4 y 5, Xbox Series X yS, Xbox One, Google Stadia y PC. Pero mientras esperamos a que llegue, a continuación les dejamos el tráiler con el que anunciaron este juego:

También reeditarán otros videojuegos

Por si esto no fuera suficiente y para los fans from hell de este videojuego, también anunciaron una reedición de varios títulos clásicos de esta franquicia. Para que se den una idea de lo que hablamos, se trata de las versiones remasterizadas de Life is Strange y Life is Strange: Behind the Storm, dos juegos con los que se consolidaron dentro de la industria, los cuales volverán con mejoras significativas en los gráficos y animaciones.

Además de que estarán disponibles en una edición de lujo con Life is Strange: True Colors, pero si ustedes no quieren el combo completo, también podrán comprar cada uno de los juegos por separado. Por el momento no se ha confirmado el precio, las consolas y mucho menos la fecha en que lanzarán estas reediciones, pero se separa que llegue a nosotros en otoño de este 2021, ¿están emocionados con esta noticia?