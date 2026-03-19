Lo que necesitas saber: Al final, el metaverso solo terminó siendo una inversión perdida de alrededor de 80 mil millones de dólares.

Meta presentó en 2021 una idea que planteaba revolucionar el mundo y la forma en cómo interactuamos: el metaverso. Desde el inicio la idea enfrentó muchos problemas, algunas polémicas y nunca tuvo la suficiente popularidad, así que lo inevitable pasó… y ahora, se anunció su cierre.

Metaverso // Foto: Meta

Meta anuncia el cierre del metaverso

Algo que ya se venía venir por fin ocurrió. Meta anunció el cierre de Horizon Worlds, la famosa red social en realidad virtual (RV) que se planteaba como el futuro.

A partir del 31 de marzo, tanto los mundos virtuales como los eventos de Horizon Worlds dejarán de estar disponibles en la tienda de los Meta Quest, el dispositivo de RV de Meta.

El 15 de junio, la aplicación será borrada por completo de las gafas. Esto pondrá fin a la idea que, según Zuckerberg, tardaría cinco años, o más, en cuajar en un público más amplio.

Eso sí, esta noticia (que se reveló en un correo) no toma por sorpresa a nadie… pues, como ya te adelantábamos, el metaverso tuvo algunos problemas. Desde pocos usuarios activos al mes hasta su costo y la falta de accesibilidad.

Imagen: Mark Zuckerberg | facebook.com

Inversión millonaria… ¿Para nada?

Desde su lanzamiento registró pérdidas millonarias cada trimestre y debido a la falta de resultados, Meta ha cambiado poco a poco sus objetivos… dejando de lado la realidad virtual y priorizando el desarrollo de la inteligencia artificial.

Peeero no solo se perdió tiempo, pues lo que se planteaba como un invento revolucionario al final terminó solo en un gasto que le costó tanto a Mark Zuckerberg como a inversionistas, alrededor de 80 mil millones de dólares.

Ahora, lo único que quedará de Horizon Worlds y la idea de un metaverso será su versión para celulares, que es más parecida a Roblox que a la idea futurista que se nos planteó desde hace años.