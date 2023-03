Sonos da un paso al frente en cuanto al futuro del sonido, con la nueva generación de bocinas Sonos Era 100 y Sonos Era 300 desarrolladas para ofrecer la mejor experiencia de audio envolvente.

¿Se imaginan que sería de nuestros discos, películas, deportes y videojuegos si tuviéramos que seguir disfrutándolos en sonido monoaural, tal y como el que nos entregaban hace algunas décadas?

¿Qué hubiera pasado, si nos hubiésemos conformado con el sonido estéreo tan cacareado en los ochentas y noventa?

¿Estamos seguros de que el DTS, Dolby y Audio Espacial es la mejor calidad a la que podemos aspirar, para escuchar nuestros contenidos?

Bocinas Era 100 y Era 300 / Foto: Cortesía Sonos

Algo me dice que no, y tal vez esa ha sido la inquietud con la que SONOS ha decidido abrir una nueva era en cuanto a calidad de sonido se refiere, desarrollando las nuevas Sonos Era 100 y Sonos Era 300, dos bocinas que prometen revolucionar la calidad del sonido que llega a nuestros oídos y amigables con el medio ambiente, pues han sido pensadas, desarrolladas y fabricadas bajo los nuevos estándares de diseño responsable que involucran la fabricación de estos dispositivos en su totalidad con materiales reciclados, así como con tecnologías de eficiencia energética, garantizando un impacto mínimo no sólo en su fabricación, sino también durante todo el uso y tiempo de vida de cada producto.

Pero vayamos por partes, ¿qué son, para qué sirven, y cuánto cuestan estas maravillas?

Sonos Era 100

Bocina Sonos Era 100 disponible el 28 de Marzo con un precio de $5,999 pesos

La Era 100 es la bocina más “pequeña” de esta nueva familia, pero si algo nos ha enseñado Sonos a lo largo de los años, es que el tamaño no está relacionado con la calidad y funcionalidad de sus productos, por el contrario la nueva Era 100 es la evolución natural de la emblemática Sonos One, que crece para ofrecernos una nueva cara no sólo en cuanto a diseño, sino también en cuánto a performance se refiere, gracias a la incorporación de tres amplificadores digitales, dos tweeters inclinados, un woofer de rango medio y la tecnología acústica que es capaz de amplificar la dispersión de las ondas de audio, para crear un mayor espacio sonoro.

La nueva bocina Sonos Era 100 estará disponible en color blanco y negro / Foto: Sonos

Otra de las mejoras que ofrece la nueva bocina Era 100 es la vinculación y reproducción de audio vía Bluetooth, ademá del Wifi y por si fuera poco, cuenta con un puerto USB-C y Apple Air Play 2.

Sonos Era 300

Sonos Era 300 ofrece la mejor experiencia de audio espacial y sonido Dolby Atmos

No hay palabras para describir lo que la Era 300 puede ofrecer, pero podría calificar como uno de los mejores inventos del siglo en cuanto a audio se refiere.

¿Creen que estoy exagerando? Sólo diré que se trata de la PRIMERA bocina compacta, capaz de reproducir Audio Espacial don Dolby Atmos; algo que hasta ahora se mantenía exclusivo para estudios de grabación, salas de cine o lugares muy especializados.

Ahora, toda esta calidad (y experiencia) de sonido, podremos disfrutarla en la sala de nuestras casas, pues la Sonos Era 300 incorpora seis bocinas internas, distribuidas de tal forma que distribuye el sonido hacia el lado izquierdo, derecho, superior y frontal de tal manera que en su conjunto terminan por ofrecer una sensación inmersiva con Dolby Atmos.

La nueva bocina Sonos Era 300 estará disponible color blanco y negro / Foto: Sonos

Por si fuera poco, la Sonos Era 300 es capaz de ofrecer un sonido sorround multicanal si se configuran (dos bocinas) como teatro en casa, y por supuesto terminan siendo el complemento ideal (y soñado) para las barras Arc o Beam.

Sonos Era 100 y Sonos Era 300: Disponibilidad y precios.

Las nuevas bocinas que prometen marcar un nuevo hito en cuanto a experiencia de sonido se refiere, estarán disponibles en México, España, Colombia, Estados Unidos y muchos otros países a partir del 28 de Marzo.

El precio de la nueva Era 100 será de $5,999 pesos en tanto que el costo de la maravillosa Era 300 será de $10,999 pesos.

Por supuesto que las nuevas bocinas Sonos Era 100 y Sonos Era 300 se pueden ecualizar para cualquier espacio, de la mano de TruePlay.

Si te interesa armarte una de estas bocinas aquí te dejamos la página oficial de Sonos