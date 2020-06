Nuevo juego ‘Star Wars: Squadrons’ es filtrado en la página oficial de Xbox

¿Estrategia de marketing o error? Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el sitio web oficial de Xbox filtró el nombre e imagen del nuevo juego Star Wars: Squadrons sin antes ser anunciado oficialmente. Ante esto, Electronic Arts no tuvo opción más que confirmar su próximo lanzamiento.

A juzgar por la imagen filtrada (después confirmada) y por la leyenda “Pilots wanted” (“Pilotos requeridos”) el juego muy probablemente se centren en el combate espacial aéreo. En la imagen podemos ver a un piloto imperial de Tie-Fighter como a una piloto de la Alianza Rebelde y abajo se observan naves emblemáticas como las TIE Fighter, X-Wing, Y-Wing, A-Wing, TIE Bomber y TIE Reaper.

De hecho, algunos informes dicen que este es el misterioso Star Wars: Project Maverick que se filtró en PSN hace unos meses. Si esto es verdad, significaría que es uno de los comentados proyectos de Star Wars de EA Motive. La experiencia previa de Motive en Star Wars incluye el desarrollo de la campaña para un jugador de Star Wars: Battlefront 2.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020