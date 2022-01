Apple vuelve a la carga con todo pues además de que liberó el iOS 15.3, también echó a andar la versión beta del iOS 15.4 del sistema operativo. Y sí, como seguro ya tienen en mente, se vienen un montón de funciones y sorpresas para entrarle a todo esto. Una de las más llamativas para lo usuarios, desde luego son los nuevos emojis.

Oh, sí… por fin, tenemos un vistazo de los nuevos iconos para mensajear y como es costumbre, lucen bastante llamativos. Además, les hablaremos por acá sobre algunas de las actualizaciones más relevantes que tendrá la beta del sistema, ahí nomás para que no se les vaya el dato.

Porque siempre es bueno tener nuevas reacciones a la mano, Apple le agregó a la primera beta de iOS 15.4 una serie de emojis para renovar el catálogo de iconos. Sí, algunos podrán parecerte familiares, pero hay varios detallitos que los hacen diferentes en toda la extensión de la palabra.

Ya a finales del año pasado, la Emojipedia había adelantado la actualización y ahora es todo un hecho. Son más de 30 emoticones nuevos con diversas variaciones. En suma, iconos de hombres embarazados, apretones de manos y rostros en diferentes tonos de piel (reforzando el tema de la inclusión), nuevas caritas, un ogro, unos labios mordiéndose (para esos chats sexys con tu pareja) y más.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021