Lo que necesitas saber: Las fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp se lograron solucionar... casi dos horas después.

Y para terminar la semana… no podía faltar un susto de redes. Este viernes 12 de junio se registró la falla de varios servicios pertenecientes a Meta: Facebook, Instagram y WhatsApp, así que tranquilo ¡no es tu internet!

Foto: Pexels.

Reportan fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp

Desde las 7 de la mañana, usuarios de estas famosas redes sociales se llevaron la sorpresa de no poder ingresar a sus cuentas o de tener problemas mientras se encontraban revisando post y videos.

Si fuiste de los que revisó el módem de internet para ver si estaba conectado o incluso reinició su celular, pues debemos contarte que las fallas en Facebook, Instagram y WhatsApp se registraron a nivel mundial.

De momento la empresa de Mark Zuckerberg no ha emitido un comunicado oficial sobre este problema, aunque la página Downdetector fue la que registró el aumento problemas en dichas redes.

Reporte de fallas en redes sociales // Foto: Downdetector (captura de pantalla).

Problemas parecen haber sido solucionados…

Afortunadamente, todo apunta a que el problema solo fue por un par de horas, pues al rededor de las 9 de la mañana, los reportes de fallas disminuyeron y los usuarios comenzaron a retomar sus actividades normales en redes.

Aunque si tú aún presentas fallas en estas redes sociales, solo queda esperar a que los de Meta restablezcan el servicio en su totalidad (y de paso, saber que fue lo que sucedió).