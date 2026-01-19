Lo que necesitas saber: Todo apunta a que un fanático de GTA VI con cáncer terminal cumplió su sueño de jugar de manera anticipada la nueva entrega de la saga.

La espera para la llegada del GTA VI se hace cada vez más larga… aunque no todas son malas noticias, pues además de que no ha recibido más retrasos (por ahora), todo apunta a que Rockstar Games le habría permitido jugar esta nueva entrega a un fanático que, debido al cáncer, le quedan pocos meses de vida.

Ambrosia en el nuevo GTA. // Foto: Rockstar Games

¿Cómo comenzó esta historia?

Al ritmo que vamos, la fecha de estreno del esperado GTA VI podría retrasarse aún más (pues recientemente sus oficinas se incendiaron)… y aunque solo es cuestión de esperar, para algunas personas con problemas de salud, esto no es tan fácil como suena.

Pero parece que los videojuegos volvieron a cumplir un sueño. Todo comenzó luego de que Anthony Armstrong, un desarrollador de Ubisoft, publicó un mensaje en LinkedIn para sus contactos de Rockstar Games.

De acuerdo con el mensaje, uno de sus familiares, fanático de la saga de GTA, lleva años luchando contra el cáncer y recientemente recibió una noticia que rompió con sus esperanzas de probar la nueva entrega del juego: le quedaban de 6 a 12 meses de vida.

“Actualmente vive a tiro de piedra del estudio de Oakville, así que espero que alguno de ustedes pueda organizar una prueba de juego exclusiva para que pruebe el título antes de irse”, comentó.

Port Gellhorn en el nuevo GTA// Foto: Rockstar Games

Rockstar podría haber dado acceso anticipado del GTA VI al fanático con cáncer terminal

Tras pedir ayuda, su historia comenzó a darle la vuelta a todo el mundo… y tal parece que habría sido escuchado por Rockstar Games, pues en una primera actualización del post, Armstrong aseguró que el director ejecutivo de Take-Two se puso en contacto con ellos para hablar de la propuesta.

Y la historia no terminó ahí… pues el desarrollador de videojuego hizo una última actualización, asegurando que ya habían hablado con Rockstar y (aunque no lo dijo literalmente) hizo entender que lo habían logrado.

Hasta el momento, ni la desarrolladora del GTA VI ni el propio Anthony Armstrong han confirmado o desmentido si el fanático tuvo acceso anticipado al juego.

Eso si, Armstrong borró su publicación y compartió un nuevo mensaje (que también eliminó) en el que pidió que no lo contactaran si no era por cuestiones de trabajo y pidió privacidad en todo el asunto. ¿Crees que fue la decisión correcta?