Conoce a Web-Weaver, el primer Spider-Man LGBT+ de Marvel

El universo arácnido se expande y lo hace en todos lados. En ese sentido, quizá lo primero que se les venga a la mente son, por ejemplo, las geniales películas de Into the Spider-Verse y la próxima Across the Spider-Verse... pero en lo que se refiere a los cómics, Spider-Man también se prepara para mostrarnos nuevas versiones de sí mismo.

Hace unos días, se reveló que Marvel Cómics oficialmente traerá al Web Weaver, la primera versión abiertamente de la comunidad LGBTQ+ del superhéroe insignia de la casa editorial. Y eso sí, junto a él, también se nos presentarán varias nuevas variantes del personaje.

Diseño de Web Weaver. Foto: Kris Anka vía Twitter.

Web Weaver, el primer Spider-Man abiertamente gay

Marvel Cómics sabe que nos emociona el Spider-Verse en todo su esplendor. Y bueno, la cosa se va a poner buena en las historietas, sobre todo en el argumento que viene del cómic Edge Of Spider-Verse y los números que se lanzarán de él más adelante en este año.

Este cómic se comenzará a publicar a partir de agosto próximo en Estados Unidos y tras su anuncio hace algunos meses, ya se había revelado que personajes como Spider-Ham y Spider-Man Noir (sí, los mismos que vimos en la cinta de Into de Spider-Verse) tendrían una aparición.

Así, de a poco, se han ido dando a conocer otras iteraciones arácnidas que llegarán a la páginas de ese cómic. Una de las más interesantes es el Web Weaver.

Una de las portadas de ‘Edge Of Spider-Verse’ con Web Weaver. Foto: Marvel Cómics.

Como les decíamos, el Web Weaver se trata de la primera representación abiertamente gay de Spider-Man que aparece en una historieta y lo hará en el número 5 de la historia de Edge Of Spider-Verse, de los conocidos historietistas Dan Slott y Mark Bagley.

Sin embargo, el diseño del héroe corrió a cargo del reconocido Kris Anka, quien ya a ha trabajado antes en entregas de X-Men, Captain Marvel, Spider-Woman y más. Para el desarrollo de la imagen de este héroe, Anka mencionó que tomó inspiraciones de famosos diseñadores de moda como Alexander McQueen o Thierry Mugler.

Por su parte, la idea de traer a este nuevo personaje vino de Steve Foxe. “Algo de lo que me di cuenta de inmediato al crear a Web Weaver es que él no puede -ni debería- representar a todos los hombres homosexuales. Ningún personaje puede hacerlo por sí solo... Su intrépida identidad femenina es parte central de quién es él, pero no es la historia“, dijo Foxe en un tuit.

Web-Weaver

De acuerdo con una sinopsis oficial compartida por los creadores (vía CBR), Web Weaver es un diseñador de moda que obtiene sus poderes arácnidos y que los usará para enfrentarse a un nuevo Spider-Slayer (o Mata-Arañas) de Allistar Smythe.

¿Qué más veremos en ‘Edge Of Spider-Verse’?

Algo curioso de Edge Of Spider-Verse es que hay un montón de colaboradores en sus páginas. Unos de los más reconocidos son Christopher Miller y Phil Lord, los productores de la saga cinematográfica Spider-Man: Into The Spider-Verse. Por ellos es que no es raro que en este próximo cómic veamos a algunos de los personajes que vimos en la aclamada película animada del 2018.

Ya en las semanas recientes, Marvel Cómics ha revelado a más personajes que aparecerán en la historia. Una será Spider-Hunter, que será el vistazo de Kraven El Cazador pero obteniendo poderes arácnidos. Otra adaptación que suena bastante alocada será la de un Tiranosaurio Rex que lanza telarañas (no es broma).

También veremos a Night-Spider como una nueva identidad de Felicia Hardy/La Gata Negra, entre otras más. ¿Se imaginan a todos estos nuevos personajes en la próxima Across The Spider-Verse? Sería una locura.

Una de las portadas de ‘Edge Of Spider-Verse’. Foto: Marvel Cómics.