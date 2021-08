‘Tesla Bot’: El robot que llegará para sustituirte en el trabajo

Hay quienes llegan temprano al trabajo y son buenos, hay quienes le echan muchas ganas y son mejores, pero también están los que se creen eruditos, indispensables y la última chela en el desierto, esos son los sustituibles. Pónganse todos a temblar que Elon Musk advirtió que el godín del futuro, será un robot llamado ‘Tesla Bot’, capaz de quitarle las quincenas a cualquiera que tenga un trabajo “arriesgado, repetitivo o aburrido”.

Se trata de un humanoide alto, bien parecido, aunque algo escuálido con escasos 56 kilos de peso para su 1.76 m de estatura. Eso sí, su intelecto despertaría la envidia de cualquier inteligencia artificial, pues el robot que ya está en desarrollo, estará respaldado por una computadora FSD (Full Self Driving), con el propósito de que algún día pueda reemplazar a los trabajadores humanos.

‘Tesla Bot’, aprovechará la experiencia de Tesla en máquinas automatizadas en sus fábricas, así como parte del hardware y software que impulsa el Autopilot, el sistema de asistencia de conducción de sus autos. Pero, no le tengas resentimiento. A pesar de que podría sustituirte en el trabajo, Musk asegura que los robots “están destinados a ser amigables”.

El nuevo de la oficina

Imagínatelo de compañero, con suerte y hasta le podría entra a la tanda de la oficina y por supuesto, sería el encargado de organizar los pasteles de cumpleaños e ir por el desayuno godín. Pero eso sí, a este trabajador, nadie le podría ver la cara. El humanoide carece tanto de rostro, como de la eficiencia. En su lugar, utilizará una pantalla como cara, además de que el ‘Tesla Bot’ será capaz de cargar y desplazar una carga de hasta 20 kilos a una velocidad máxima de 8 Km/h. Nada mal para ser un robot, pero no le llega ni a los talones a los humanos.

A pesar de que estará diseñado para realizar tareas repetitivas, como la carga de camiones o prender las computadoras en una oficina, la altura del ‘Tesla Bot’ le impedirá desplegar movimientos eficientes para cumplir sus actividades, además, de acuerdo con ‘Hipertextual’, posee 40 actuadores electromecánicos, que permitirán que sus manos puedan comportarse como las de los humanos para sujetar objetos.

Aunque no podemos decir lo mismo de aquellos movimientos que requieren mayor delicadeza y finura que se requiere como para levantar un clip, por ejemplo. Por supuesto, el ‘Tesla Bot’ no representa la peor pesadilla de la humanidad acerca de que los robots controlarán al mundo algún día no muy lejano. Vaya, siempre se necesitarán personas que los diseñen, desarrollen y programen.

Sin duda, la llegada del primer robot laboral en “algún momento del 2022”, representará para el sector laboral una oportunidad de ascender de puesto, así como un desafío para aprender más y nuevas cosas, tener un conocimiento multidisciplinario, para que una simple máquina por más complejo que sea su sistema, nunca te baje la chamba.

Despidos injustificados

Entre tantas propuestas innovadoras para mejorar el mundo, el físico que ha logrado revolucionar la tecnología rápidamente en los últimos tiempos, está metido hasta las rodillas con las idea de ponerle fin al trabajo, ese viejo sueño keynesiano de una semana laboral que dure solo 15 horas o menos, para que los robots se encarguen de hacer el resto.

Sin embargo, esto resulta incongruente cuando son las propias firmas de Musk, las que tienen un penoso historial en el área de recursos humanos. Presentando una serie de incidentes y hasta de despidos injustificados a raíz del auge de las organizaciones sindicales. Tal pareciera que en realidad el tecnólogo pretende convertir a sus empleados en robots, tal y como aspiran los jefes de muchas partes del mundo.

Recientemente, el gigante de los autos autónomos fue señalado por la Junta Nacional de Relaciones Laborales en Estados Unidos, por tomar represalias -ilegalmente- contra al menos un empleado que tenía intenciones de formar un sindicato. Ordenando que el fundador de SpaceX, eliminara un tweet en el que se entendía que los trabajadores de Tesla no tendrían cabida para hacer valer sus derechos.

Entonces, si bien el físico sudafricano y sus firmas asociadas no siempre han sido los mejores aliados del trabajador común, ¿significa que el inventor de 50 años pretende construyendo un ejército de Tesla Bot? Bueno, sí, eso es exactamente lo que está haciendo, pero argumenta que todo lo que sus compañías hacen, es en beneficio de la humanidad, así que tendremos que creer en su palabra…por ahora. Lo que nos recuerda al bebé que compró un paquete de Tesla de 200 mil pesos para su mamá.