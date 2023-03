Fue considerada una de las mejores películas del último año y brilló con distintas nominaciones en la pasada temporada de premios, incluidos los Oscar 2023 (aunque no se llevó ninguna estatuilla) Y ahora, The Banshees of Inisherin tiene su propio videojuego para echar una partida en línea.

Imagen ilustrativa del videojuego. Foto: Cogs and Marvel.

‘The Banshees of Inisherin’ tiene su videojuego al estilo Pac-Man

Algunas ya la habrán visto, pero para quienes no, les contamos rápido de qué va The Banshees of Inisherin. La historia está ambientada al final de la Guerra Civil irlandesa y nos presenta a dos amigos de toda la vida, Colm (Brendan Gleeson) y Pádraic (Colin Farrell), que viven en una isla remota bastante calmada… Tan calmada que es muy aburrida.

En ese sentido, Colm, que es un músico apasionado, ha entrado en un dilema de vida muy fuerte pues quiere darle a su vida un propósito y ser alguien reconocido por su arte. Y esto lo hace ‘pintar la línea’ con Pádraic, a quien considera un tipo sin gracia, conformista, aburrido y apegado a su rutina.

Cuando Colm le dice a Pádraic que ya no quiere que se sigan hablando, este último queda desconsolado, un poco iracundo y le exige una explicación. Y debido a que es muy insistente, Colm decide ponerle un ultimátum: si Pádraic sigue buscándolo, el músico se cortará a sí mismo un dedo. Y por ahí esta onda de The Banshees of Inisherin y el videojuego del que hablamos ahora.

Ilustrativa de ‘The Banshees of Inisherin’. Foto: Searchlight Pictures.

Este jueguito llamado Banshees: The Game que desarrolló la agencia Cogs & Marvel, nos deja controlar a Colm mientras va recolectando cada uno de sus dedos mutilados mientras escapa de Pádraic. Y a medida que vas avanzando por niveles, se suman más personajes a este laberinto estilo Pac-Man.

La idea es recoger cada dedo para poder entrar al bar que está en medio del escenario y ganar la partida. Vaya forma de adaptar The Banshees of Inisherin a un videojuego de 8 bits, ¿no? Si quieres echarse una partida, encuentran el juego en este enlace.

Así luce el videojuego de ‘The Banshees of Inisherin’ estilo Pac-Man. Foto: Cogs and Marvel.

‘The Banshees of Inisherin’ y su analogía. la guerra irlandesa

Como dijimos antes, The Banshees of Inisherin fue una de las mejores películas del último año, tanto que le hicieron este videojuego. Pero más allá de eso, la cinta tiene un trasfondo importante que el director y escritor, Martin McDonagh, quiso tratar con esta cinta de drama y humor negro.

La amistad quebrantada de Colm y Pádraic es una analogía a la Guerra Civil irlandesa, esto en el sentido de cómo Irlanda se separó tras el conflicto. Es decir, es una representación de cómo los irlandeses primero eran un pueblo unido en la búsqueda de su independencia del Reino Unido, y después se dividieron conformando la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Les hablamos más de este y otros datos interesantes sobre la película por aquí. Hubiera estado cool que se llevara algún Oscar, pero bueno, ya tener nominaciones en los premios de la Academia es algo para destacarse. La cinta se encuentra actualmente en cartelera en México.