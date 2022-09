¡Por fin! Nintendo anuncia los detalles de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

No cabe duda que estamos viviendo una gran época para todos los amantes de los videojuegos, pues a cada rato se anuncian títulos que queremos aventarnos en nuestras consolas. Sin embargo, si ustedes son fanáticos de hueso colorado de Nintendo, seguramente llevan un buen rato esperando a que suelten detalles sobre el siguiente juego de una de sus franquicias más queridas: The Legend of Zelda.

Como recordarán, fue en 2017 cuando salió al mercado Breath of the Wild y que nos voló la cabeza. Desde entonces, la empresa japonesa ha lanzado varios remakes para el Nintendo Switch que calmaron nuestras ansias pero la verdad es que estábamos esperando noticias sobre una secuela del más reciente título o de plano la siguiente aventura de Link. Pero tranquilos, que ya tenemos información y agárrense, porque llegará a nuestras vidas dentro de muy poco.

Apúntenle bien, porque ya tenemos la fecha de estreno de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’

Resulta que hace algunos días, Nintendo anunció que armaría otro Direct donde soltarían noticias importantes. Finalmente el evento virtual se llevó a cabo este 13 de septiembre y para sorpresa de todos, lo más grande que revelaron fue el nombre oficial del nuevo juego de The Legend of Zelda, el cual se llamará Tears of the Kingdom… así como lo leyeron.

Por si esto no fuera suficiente, la empresa japonesa también soltó un primer gameplay de la secuela de Breath of the Wild donde se ve a Link lanzándose hacia un mar de nubes mientras utilizar un poder para que las piedras asciendan en el aire y de esta manera pueda escalar a unos islotes que flotan en el cielo, y aterrizando en en un curioso vehículo. Solo fueron unos cuantos segundos pero eso nos bastó para emocionarnos muchísimo.

Lo mejor de todo es que confirmaron con bombo y platillo que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para que vayan preparándose, a continuación les dejamos el tráiler oficial con el que hicieron este gran anuncio: