Nintendo nos muestra qué es lo que tiene preparado de cara a los meses venideros. Este miércoles 9 de febrero, se llevó a cabo el primer Nintendo Direct del 2022, con varias sorpresas que el gigantes japonés de los videojuegos nos tiene listos para el futuro inmediato y sí: todo luce bastante interesante.

Algunas de las cosas más emocionantes que vimos en la transmisión del día, fueron un juego de Mario Bros con temática de fútbol, un vistazo a las nuevas habilidades que Kirby tendrá en su nuevo juego, el anuncio de la tercera entrega de Xenoblade Chronicles y más. Por acá, les pasamos el dato con lo que se mostró en el Direct del hoy.

Mario Strikers: Battle League Football

Un nuevo juego de Mario Bros se une a la franquicia y esta vez, viene cargado con una temática futbolera bastante llamativa que revive la saga de Mario Strikers del Wii de finales de los 2000. Mario Strikers: Battle League Football llegará al Nintendo Switch el 10 de junio con un montón de cosas geniales.

La entrega nos vuelve a poner en la cancha para echar la reta de ‘fútbol extremo’ donde tendremos a dos equipos de cinco personajes cada uno. El modo multijugador te permitirá conectarte con hasta ocho personas y entre otras cosas, se mostraron algunas habilidades como el hyper strike, un tiro especial que ningún portero detendrá. Acá el tráiler.

Nuevas habilidades que veremos en Kirby and the Forgotten Land

Si hay un juego que nos ha emocionado bastante para este 2022, es Kirby and the Forgotten Land. En el Nintendo Direct de este miércoles 9 de febrero, se reveló la habilidad de la ‘transformosis’ del Motuhful Mode. El personaje obtendrá habilidades especiales cada vez que trague diferentes objetos como un automóvil, una expendedora, un cono y más. Recuerden que este juego sale a la venta el próximo 25 de marzo y ya se puede preordenar.

Disney Speedstorm

Bueno, tal vez no tenemos un nuevo juego de Mario Kart, pero Nintendo le pone al Switch un nuevo juego de carreras de batalla que seguro nos volará la cabeza. Se trata del Disney Speedstorm que llegará a la consola en el verano de este año y promete ser una verdadera locura en la que los personajes de la casa de Mickey Mouse y Pixar se darán con todo. Acá el tráiler para que van toda la acción.

Nuevo contenido descargable para Mario Kart 8

Como dijimos, tal vez no hay una nueva entrega de Mario Kart… pero la franquicia expande su última entrega con contenido descargable para que se siga sintiendo la emoción. Ahora, la versión deluxe del juego nos traerá 48 pistas que seguro muchos fans recordarán de pasados juegos de esta saga como Mario Kart Super Circuit, Super Mario Kart, Mario Kart Double Dash y más.

Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass costará 25 dólares y constará de seis actualizaciones con ocho pistas cada una. La primera actualización caerá el 18 de marzo y se planea que la última se revele a finales del 2023. Así que hay emoción para rato.

Splatoon 3 revela más detalles; nueva actualización para ‘Metroid Dread’

Seguimos esperando con emoción Splatoon 3 y ahora, ya tenemos un tráiler para ver qué tal estará la entrega. Lo más llamativo que vimos de este juego fue su modo cooperativo, con el que que se le conocerá como Salmon Run. Y bueno, lo malo: todavía no tenemos una fecha exacta de lanzamiento, pero la certeza es que llegue en el verano próximo. A esperar más.

Por otro lado, también vimos que Metroid Dread tendrá nuevas actualizaciones. Dread Mode será un modo de juego en el que el daño que reciba Samus, será más severo de lo que nos imaginemos; solo para aquellos jugadores expertos que de verdad no le temen a nada. El Rookie Mode será algo así como el modo para principiantes, que le facilitará el juego a los usuarios pues entre otras cosas, permitirá que el personaje recupere un poco de vida y energía tras diversos enfrentamientos.

Ya están disponibles estas actualizaciones desde este preciso momento y una más, el Boss Rush con el que podrás enfrentarte directamente con los jefes de cada nivel, lo tendremos en unos meses más. Acá el tráiler. Todas las actualizaciones serán gratuitas.

Xenoblade Chronicles 3 es una realidad

Todavía no hay muchos detalles para decir qué podemos esperar de esta entrega, pero ya es una realidad: Xenoblade Chronicles 3 llegará en septiembre de este año a Nintendo Switch. Venga por acá el tráiler para que chequen el vistazo que se dio a conocer en el Direct.

Otros anuncios para Nintendo Switch que se dieron a conocer

Fire Emblem Warriors: Three Hopes (24-junio-2022)

No Man’s Sky (verano de 2022)

Front Mission 1st: Remake (verano 2022)

Trangle Srategy (4 de marzo del 2022)

Cuphead: The Delicious Last Course (30 de junio de 2022)

Zombie Army 4: Dead War (26 de abril)

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (7 de abril)

Star Wars: THE FORCE UNLEASH (20 abril )

SD Gundam Battle Alliance (2022)

Live A Live (22 de julio)

Klonoa 2 (julio 2022)

EarthBound disponible ya mismo