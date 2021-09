¡Lo queremos! Ya trabajan en un nuevo videojuego de ‘The Office’ para celulares

Ya lo hemos dicho antes y lo reiteramos: la versión estadounidense de The Office es sin duda una de la series que siempre nos garantiza un buen rato de diversión. No importa si te sabes todas las temporadas de memoria; un buen episodio siempre vendrá bien. ¿Pero un videojuego basado en la historia? Lo averiguaremos.

Esto lo mencionamos ya que la desarrolladora canadiense LEAF Mobile trae entre manos un lanzamiento que luce bastante entretenido. Precisamente, se trata de un juego para celular que llevará por nombre Somehow We Manage (los fans de hueso colorado seguro ya cacharon la referencia) y que verá la luz a finales de este 2021.

Un nuevo videojuego de ‘The Office’ está en camino

Nunca habrá suficiente The Office; se tenía que decir y se dijo… Y con esto, no nos referimos precisamente a que urge una nueva temporada o un reboot (honestamente, que mejor la dejen así como está), sino con que ahora podremos pasar un buen rato de diversión pues tendremos un videojuego basado en la serie.

Como mencionamos, este jueguito bastante llamativo se llamará The Office: Somehow We Manage y ya sabemos más o menos de qué va. De acuerdo con un comunicado que compartió la desarrolladora LEAF Mobile, la misión aquí será mejorar el desempeño laboral en la sucursal de Dunder Mifflin de Scranton para evitar que se reduzca al personal.

Peeero ahí va el chiste: el objetivo no será tan fácil pues como en la serie, “Jim no deja de hacerle bromas a Dwight, Dwight no deja de quejarse de Jim y Stanley no deja de hacer crucigramas”. ¿A quién podremos usar aquí? Pues bien, Michael Scott, Jim Halpert, Pam Beesly, Kelly Kapoor, Dwight Schrute, Stanley Hudson serán nuestros avatares en este videojuego.

A medida que vayas subiendo de nivel, irás recolectando recompensas y desbloqueando escenarios, así como otros personajes. Suena cool ¿no? Además, muchos de los niveles desbloqueables te recordarán a algunos de los episodios más icónicos de The Office. No te diremos cuáles para que quede la emoción ahí.

¿Y cuándo llega ‘Somehow We Manage’?

Lamentablemente, aún no hay una fecha concreta para el lanzamiento del The Office: Somehow We Manage, pero es seguro que no esperaremos mucho para jugarlo. La desarrolladora LEAF ya reveló que este juego se lanzará de manera gratuita en todo el mundo a finales de este 2021.

“El juego refleja el humor característico del programa, los personajes extravagantes y las historias memorables, y ofrecerá una experiencia interactiva emocionante para que los jugadores la disfruten durante mucho tiempo”, dijo el Vicepresidente de Producción de la compañía, Jim Molinets, en el comunicado de lanzamiento del videojuego. Ahora sí, administrar una oficina ‘godinezca’ no había sido tan divertido.