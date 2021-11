La historia de ‘The Superior Spider-Man’ y cómo el Dr. Octopus se convirtió en Peter Parker

La historia de Spider-Man no solo es la más icónica en la historia de Marvel Cómics; también debe ser una de las más versátiles en cuestión de villanos y arcos argumentales ligados a estos últimos. En ese sentido, uno de los más recordados es aquel en el que vimos al mismísimo Otto Octavius, el Dr. Octopus, tomar el manto del héroe arácnido.

Esta historia conocida como The Superior Spider-Man, rompió los esquemas de lo que es la redención de un villano y lo hizo también a través de una trama poco convencional para los cómics de la icónica casa editorial. Y bueno, como los seguidores de las aventuras del trepamuros son un público difícil, por supuesto que esta entrega no se escapó de sus respectivas críticas… pero algo es seguro: de que te dejaba bien entrado en cada página, lo hacía.

Ahora que andamos bien entrados en los multiversos por aquello de la llegada de No Way Home al cine, por acá andamos explorando algunas historietas del superhéroe insignia de Marvel que tendrían el potencial para desarrollarse en un universo alternativo del MCU.

The Superior Spider-Man

Como mencionamos, Spider-Man en los cómics tiene mucha ‘carnita pa’ cortar’ en lo que se refiere a historias individuales no solo del héroe como tal, sino incluso de sus archienemigos como protagonistas centrales. Sin duda, ahí encaja a la perfección The Superior Spider-Man, donde el Doc Ock emerge como el mero mero para tomar el lugar del “amigable vecino” de Nueva York.

¿De qué va a grandes rasgos esta historia? Pues bien, un Octopus severamente deteriorado de salud dando las últimas, logra suplantar su mente con la de Peter Parker. Digamos que es un intercambio de cuerpo al más puro estilo de la ciencia ficción. Y así, el genio arácnido aparentemente muere en el cuerpo agonizante de su enemigo mientras este último, toma la identidad y la vida del trepamuros.

Agobiado por los recuerdos más trágicos de Parker -la muerte de Gwen Stacy, la del tío Ben y otros tropiezos-, Otto Octavius se dispone a convertirse en un mejor Spider-Man/Peter de lo que fue su rival. Un Spidey superior, según se lee en los paneles del cómic lanzado en 2013 y escrito por Dan Slott.

La batalla que lo desató todo

Como suele suceder en los cómics, antes del argumento de The Superior Spider-Man hay algunas tramas que abren camino a la historia concreta. En este caso, son dos: Ends Of The Earth y Dying Wish, siendo la primera una de las historias de El Hombre Araña mejor valoradas de la última década. Pero vayamos por partes.

En Ends Of The Earth, vemos el último intento del Doctor Octopus no solo por enfrentar a Spider-Man, sino por dejar un legado importante en el mundo antes de morir ya que le quedan pocos meses de vida. Él mismo, con ayuda de los Seis Siniestros, acelera el efecto invernadero en el planeta y sí: solo él tiene la solución para frenar el poder de la naturaleza.

Esto hace que los líderes de todo el mundo se planteen la posibilidad de seguir las instrucciones de Octavius, pero Spidey y los Vengadores saben que eso implica muchas cosas que eventualmente no serían del todo buenas. Lo genial de este cómic es que la trama gira en torno a una situación real (como el calentamiento global) y hace uso de la realidad pues incluso aparece Al Gore en la historia.

Hacia el enfrentamiento final de este arco argumental, Octopus es capturado y llevado a la prisión de La Balsa…. pero tiene un as bajo la manga todavía.

‘Dying Wish’

En el corto argumento de Dying Wish, el Doctor Octopus aún tiene una última carta por jugarse: con un octobot -uno de sus artefactos avanzados- logra intercambiar su mente con la de Peter Parker. Ya con los cuerpos intercambiados, se desata un último combate en el que Peter (en el cuerpo de Otto) busca revertir el intercambio, pero no lo logra.

Ahora Octavius está en el cuerpo de Parker accediendo a sus recuerdos y se da cuenta de las tragedias, las perdidas y el lado más oscuro que como héroe había llevado. En última instancia, Otto menciona que no quiere eso, pero ya es muy tarde porque su verdadero cuerpo está muriendo. Entonces Peter, alojado en la agonizante cuerpo del Doc Ock, le dice que no hay marcha atrás y debe asumir su papel como Spider-Man.

Y sí, le suelta la frase “un gran poder, conlleva una gran responsabilidad”. Octavius entiende eso y ahora,se dispone a ser un mejor Spidey del que fue el original, uno superior y uno que no cometerá los mismos errores.

También puedes leer: ‘SINS PAST: LA HISTORIA DE SPIDER-MAN DONDE GWEN STACY TUVO HIJOS CON EL DUENDE VERDE

Llegó un Spider-Man superior

Y ahora sí, llega The Superior Spider-Man. O lo que es lo mismo, la extraña y brutal redención de Otto Octavius. Evidentemente, él se convierte en un Spider-Man muy diferente del original pues es más frío, menos empático que Peter. Está dispuesto a infundir miedo en sus enemigos y los delincuentes, por lo que rompe una de las reglas ‘no escritas’ el héroe arácnido original: no matar a sus rivales.

El Superior Spider-Man ha dejado ciego a El Buitre en los primeros cómics de su arco argumental en una brutal batalla e incluso, ha disparado a quemarropa al villano conocido como Masacre, matándolo. El nuevo Peter/Octavius ha creado un ejército de Spider-bots que patrullan la ciudad para él y lo mantienen al tanto de cada movimiento.

Y aunque su ideología del ‘fin justifica los medios’ es una característica importante de la historia, también hay que destacar cómo cambia la vida de Peter Parker. Termina su siempre problemática relación con Mary Jane, se decide a terminar un doctorado e incluso se más cercano al propio J. Jonah Jameson, que en este punto de la historia ya es alcalde de Nueva York. Y bueno, se enamora de su asesora académica Anna Marie, quien será fundamental para que Otto desista de ocupar la mente de Peter.

En un encuentro con Venom -que en este arco es Flash Thompson usando al simbionte como agente del gobierno-, el extraterrestre y Otto/Peter llegan a juntarse, pero se vuelven un ente inestable a más no poder. Aquí es cuando nos damos cuenta que la conciencia de Peter Parker no había desaparecido del todo de su mente, solo que se encontraba muy enterrada debajo de la de Octavius. Entonces, Peter logra desterrar al simbionte de su cuerpo aún controlado por el Doc Ock.

Ya con los indicios de Peter intentando recuperar su cuerpo, Otto libra varias batallas. La más importante tiene que ver con el caos en Nueva York que ha desatado desde las sombras el propio Norman Osbourne (bajo diversas identidades), quien está convertido en el Rey Duende y que se ha hecho incontenible. Para variar, el Duende ha secuestrado a Anne Marie, el interés romántico de Peter/Otto… pero este último es consciente de que no tiene la habilidad para enfrentar esta situación salida de control.

Y así, en un encuentro digno de un plano casi astral, Otto y Peter se encuentran dentro de la mente de Spidey. El Doc Ock, a sabiendas de que es incapaz de derrotar al Duende y que de una u otra forma debe salvar a su amada Anne Marie, decide desaparecer para que el verdadero Parker, con su espíritu incansable de lucha, libre la batalla y salve a todos. Otto se desvanece y en un último diálogo, reconoce a Peter como el verdadero Spider-Man superior.

No por nada, esta historia duró más de un año en circulación y aunque en un principio tuvo a sus detractores, no tardó en ganarse el corazón de la gente y los seguidores más acérrimos de Spider-Man. Si la quieren leer a fondo, se puede conseguir en tiendas de cómics, en internet o hay buenas lecturas en YouTube. Ahí les dejamos el dato.