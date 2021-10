¿Eddie Brock, quién? 5 personajes que no sabías que han sido Venom y son muy poderosos

Hablar de Venom es referirse a uno de los enemigos más icónicos, sanguinarios y peligrosos de Spider-Man. Y bueno, si somos justos, también se trata de uno de los más geniales antagonistas del Universo Marvel en toda la esencia. En este punto, seguro ya te sabes la historia clásica del simbionte extraterrestre que primero tomó posesión de Peter Parker y posteriormente, se adhirió al cuerpo de Eddie Brock para entregarnos uno de los momentos más épicos de los cómics.

Incluso quién no sea tan fan de la historia del arácnido, medio se sabe el argumento… Ahora, si bien esa es la encarnación más conocida del villano, por supuesto no es la única. Otros personajes ligados directamente a las historietas sobre trepamuros han albergado al simbionte como huéspedes y en todo caso, han resultado todavía más poderosos de lo que uno se podría imaginar.

En esta ocasión, recordamos a cinco personajes que han tomado el manto de Venom y que tal vez no sabías sobre ello.

Flash Thompson – Agent Venom

Abrimos esta lista con bombo y platillo haciendo mención de otro emblemático personaje de los cómics de The Amazing Spider-Man. Eugene “Flash” Thompson, el exmatón de la preparatoria que atormentaba a Peter Parker, fue uno de los huéspedes del simbionte y hasta el momento, uno de lo que mejor desempeñó sus habilidades.

En las historietas, Flash había perdido las piernas luego de haber participado en la Guerra de Irak en un intento por salvar a un compañero. Sumido en una depresión sin precedentes pero reconocido como un elemento destacado, el soldado Thompson recibió una nueva oportunidad de reincorporarse al servicio en favor de su país: él fue el sujeto de pruebas para levantar el Proyecto Renacimiento 2.0.

Solo para contextualizar, el Proyecto Renacimiento original fue el que trajo al mundo al Capitán América. Dicho esto, la segunda versión de estas pruebas científicas hechas por Estados Unidos constaba de crear nuevos super soldados, pero utilizando simbiontes. Cuando el gobierno logró capturar a Venom, lo perfeccionaron y lo unieron a Flash Thompson, convirtiéndolo en Agent Venom.

Flash Thompson, también un reconocido fanático de Spider-Man, ahora tendría una oportunidad de seguir los pasos del héroe al que admiraba y con su nuevo compañero de combate, incluso formó parte de los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia.

Mac Gargan

MacDonald “Mac” Gargan es uno de los villanos de Spider-Man más interesantes y uno de los pocos que en la historia ha encarnado a dos diferentes enemigos. Desde luego, su alter ego más conocido es como El Escorpión y no hace falta decir que aunque le daba batalla a Peter Parker, la mayoría de las veces salía mal librado de sus encuentros con el arácnido.

Sin embargo, la cosa cambiaría en un arco del cómic donde Eddie Brock enfermó de cáncer debido a su prolongada exposición al simbionte. En una extraña subasta, Eddie vendió al extraterrestre al mafioso y poderoso Don Fortunato, quien lo compró con el objetivo de dárselo a su hijo Angelo… pero ese asunto no salió nada bien.

Angelo y el simbionte se enfrentaron a Spider-Man pero no fueron oponentes para el trepamuros, sobre todo por el hecho de que el hijo de Fortunato no era un persona realmente sanguinaria. A costa de la paliza que podría llevarse, Angelo escapó de la batalla demostrando que no tenía la sed de venganza que el simbionte buscaba en un anfitrión, así que mientras se balanceaban por los edificios, el extraterrestre abandonó el cuerpo del sujeto y lo dejó caer directo a su muerte.

El decepcionado alienígena necesitaba a alguien que compartiera su odio por Spider-Man y la opción que vio más viable era Mac Gargan, con quien se fusionó de manera espléndida. El nuevo Venom era todavía más brutal, sanguinario y con tendencias caníbales mucho más potenciadas que su encarnación en Brock. Esta versión es recordada por formar parte en algún momento de los Doce Siniestros y de los Vengadores Oscuros comandados por Norman Osborn. Además, su apariencia es bestial…

El simbionte se apodera de Ms. Marvel

…Y ya que hablamos del Venom de Mac Gargan, tenemos que darle un espacio indudable a la versión del Klyntar (nombre original de los simbiontes en el Universo Marvel) que le siguió a este último en los cómics. ¿Sabían ustedes que el alienígena se fusionó en una ocasión con nada más y nada menos que Carol Danvers?

Así como lo leen… Ms. Marvel -o la Capitana Marvel como se le conoció eventualmente- fue huésped del simbionte durante un corto tiempo en la trama de Siege (2010), el último capítulo del arco Dark Reign donde Norman Osborn era el mero mero jefe de los Vengadores Oscuros y el principal coordinador de Defensa de Estados Unidos.

La cosa estuvo en que los Vengadores Oscuros, conformados por algunos de los villanos más icónicos de la casa editorial, atacaron al pueblo de Asgard, que estaba establecido en Nueva York momentáneamente. Entre el equipo, estaba Mac Gargan con su traje simbiótico, pero como dijimos antes, esta versión de Venom era especialmente sanguinaria y un caníbal total, tanto que estaba consumiendo asgardianos a diestra y siniestra.

Pronto, Spider-Man le hace frente y en su ayuda, aparece Carol Danvers. Cuando finalmente logran separar a Mac Gargan del simbionte, este último aprovecha para unirse a Ms. Marvel en una combinación demasiado poderosa que arrasó con la ciudad. Por fortuna, Carol -con bastante voluntad de por medio- logró vencer al simbionte y expulsarlo de su cuerpo… aunque el extraterrestre Klyntar regresó casi instantáneamente con Gargan.

Deadpool reescribe el origen de Venom

¿Por qué el simbionte más famoso del Universo Marvel es especialmente violento? Si bien se sabe esta es una característica innata de su especie, una historia de hace unos años reconfigura lo que creíamos sobre el origen de Venom… y Deadpool tiene la culpa.

En 2015, Marvel sacó un número especial llamado Deadpool’s Secret Wars, donde el famoso mercenario del traje rojo era introducido en la icónica Secret Wars original de 1985 para darle un enfoque nuevo aprovechando el hype y el gancho publicitario provocado por la película de Ryan Reynolds que estaba en camino .

La historia, en términos generales, reinterpreta el encuentro que Spider-Man tiene con el simbionte y establece que en realidad, Deadpool fue el primer humano anfitrión del alienígena. En el cómic del que les hablamos, se aprecia que el alocado mercenario estuvo momentáneamente ligado al simbionte, pero casi enseguida decidió deshacerse de él.

¿Por qué? Bueno, Deadpool dice en los recuadros del cómic que sentía cómo que algo quería entrar en su cerebro y de inmediato comprendió que Venom intentaba acceder a sus pensamientos. Y todos lo sabemos: la cabeza de Wade Wilson no debe ser un lugar sano para nadie, ni siquiera para una criatura como el simbionte… dicho esto, Wade dice que lo mejor es que ninguna forma de vida tenga contacto con su mente.

“Ojalá que comunicarse con mi mente no haya arruinado esta cosa, sea lo que sea… Odiaría pensar que mi retorcida psique la haya enloquecido o algo”, dice Deadpool. Luego, en los siguientes recuadros, aparece Spidey y Pool le dice que hay algo super científico que debería ver. El resto es historia y ahí lo tienen: por eso Venom es tan sádico y violento, según estea peculiar historia. Luego, la idea de ‘Venompool’ se retomó en la historieta de Deadpool Back In Black que no fue muy bien recibida por el público.

Una poderosa versión de Laura Kinney/x-23

La hija genética derivada de Wolverine es ya de por sí bastante poderosa, salvaje y violenta. Ahora, imagínenla con sus habilidades potenciadas por un simbionte. Sí, eso sucedió y todo formó parte de la historia conocida como Venomverse de 2017, donde varios personajes fueron infectados por el simbionte durante tramas diferentes.

En lo que respecta al argumento sobre X-23, la historia nos muestra un intento de la mutante por escapar de un laboratorio secreto donde experimentaban con ella. En su escape, al esconderse en una de las salas del lugar, se encuentra con Venom quien de inmediato la convierte en su anfitriona y comienza la carnicería con los guardias que la intentaban capturar.

Una vez que escapa, otra aventura de Laura Kinney y el simbionte comienza cuando ella se hace amiga de una varios chicos de la calle a quienes salva de unos matones. Y aquí, nos damos cuenta que Laura tiene la capacidad de dominar el instinto caníbal del monstruo y al mismo tiempo, puede esparcir células de Venom para que otros huéspedes también tengan sus habilidades.

El asunto es que este pequeño arco solo es una introducción a una misión mayor pues luego de que Laura sigue escapando y protegiendo a sus amigos de unos mercenarios, es repentinamente teletransportada a otro universo donde la recibe un Capitán América ‘venomizado’ para reclutarla. Y ahí, se abre el cómic conocido como Venomverse.