La situación entre Twitter y Elon Musk está poniéndose cada vez más densa. Como recordarán, hace unos días el también dueño de Tesla daba la campanada anunciando que cancelaba el acuerdo de fusión con el que compraría la red social y su compañía matriz (Twitter Inc).

Bueno, pues la reacción de la mesa directiva de TW no se hizo esperar. Este martes 12 de julio, los ejecutivos de ‘la plataforma del pajarito azul’ demandaron al millonario de origen sudafricano por no cumplir con la transacción que habían acordado desde el pasado mes de abril.

Foto: Getty Images

Twitter demanda a Elon Musk por incumplimiento de su acuerdo

El pasado viernes 8 de julio, Elon Musk y sus abogados mandaron una carta a la junta de Twitter externando que no procederían con la compra de la plataforma. Todo ello se debe a que, según Elon, él necesitaba que la compañía comprobara que el porcentaje de cuentas falsas y bots dentro de la red social no rebasaba el 5% del total de sus usuarios.

De acuerdo con el equipo legal de Musk, Twitter Inc nunca entregó esa información, por lo que el empresario pidió algunos datos de la red para él mismo hacer su propio balance (que él ha estimado en cerca del 20% de cuentas falsas). Nuevamente, dijo el dueño de SpaceX, se le negó la info solicitada.

Así es como llegamos a este punto en el que Elon decidió echar para atrás la compra de TW. Pero como dijimos, la reacción de la red social se veía venir.

Foto: Getty Images

Twitter está haciendo presión para que Elon Musk cumpla con el acuerdo de adquisición por 44 mil millones de dólares. Este martes, la compañía de redes sociales presentó una demanda en el Tribunal de Cancillería de Delaware contra el empresario.

“Musk se niega a cumplir con sus obligaciones con Twitter y sus accionistas porque el acuerdo que firmó ya no sirve a sus intereses personales…”, se lee en la demanda a la que The New York Times tuvo acceso. “Aparentemente cree que él, a diferencia de cualquier otra parte sujeta a la ley de contratos de Delaware, es libre de cambiar de opinión, destrozar la empresa, interrumpir sus operaciones, destruir el valor de los accionistas y marcharse“, se menciona en el escrito.

Fotos: Getty Images

Información actualizándose…