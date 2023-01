Ni cuando los profes descubrieron “El Rincón del Vago” hubo necesidad de tanto. Sin embargo, el desarrollo de la llamada Inteligencia Artificial (IA) se ve como un peligroso elemento de retroceso para la escritura (y la educación en general) y, por eso, en Australia están regresando a lo básico.

Ya que, de un día para otro, alumnos que ni sabían escribir su nombre salieron con ensayos bastante avanzados, autoridades de universidades de Australia comenzaron a sospechar. Y no hubo que investigar mucho: rápido se descubrió que los educandos hacían uso de los populares softwares de escritura… ya saben, cosas como ChatGPT, etcétera.

De acuerdo con The Guardian, por lo anterior, varias universidades de Australia han comenzado a analizar el cambio de la forma en que sus estudiantes presenten exámenes o entregan sus ensayos. Una de las más “seguras” para evitar el uso de IA es el regreso al lápiz y papel.

“Nuestras universidades han revisado cómo ejecutarán las evaluaciones en 2023, incluidos los exámenes supervisados (…) un mayor uso de exámenes y pruebas en lápiz y papel”, informó el Dr Matthew Brown, jefe ejecutivo del llamado Grupo de los Ocho, el cual agrupa a las principales universidades de Australia.

Imagen: Pixabay

“El rediseño de la evaluación es fundamental, y este trabajo está en curso para nuestras universidades a medida que buscamos adelantarnos a los desarrollos de IA”, agregó.

Según el diario inglés, para las autoridades académicas de Australia el uso de IA es considerado una trampa. Y vale gorro lo que digan los entusiastas de la tecnología. De hecho, Australia no es la primera parte del mundo donde se toman estas medidas.

En algunas escuelas de Nueva York, por ejemplo, se tiene prohibido el uso de dispositivos debido a que, se use IA o no, se consideran elementos con “impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes” y con potencial para la ejecución de plagios.

De acuerdo con el profesor en IA de la University of New South Wales, Toby Walsh, hay métodos más efectivos para lidiar con las nuevas tecnologías con los que la chaviza realiza sus actividades escolares. Sin embargo, tratar de ir en contra de la IA, agrega, es una carrera que nunca se va a ganar… así que mejor ponerse flojito y cooperando y, para no quedar atrás, tratar de usar a la IA para la innovación y la racionalización en el sector educativo.