¡Aleluya! WhatsApp permitirá las llamadas y videollamadas en su versión web

WhatsApp Web se ha vuelto una gran herramienta para no distraernos en el trabajo, pues tener el chat en las pestañas de la computadora nos da la oportunidad de no estar jugando con el celular mientras chambeamos. Aunque eso sí, si bien su función es bastante útil, también debemos decir que WhatsApp en compu no es tan completo como el que tenemos en nuestro móvil.

Sin embargo, parece que los desarrolladores de la famosa app de mensajería están conscientes de que cada vez son más los usuarios que utilizan la versión en computadora de WhatsApp, pues de manera constante se encuentran implementando cada vez más herramientas para que más personas puedan comunicarse mejor desde su ordenador. ¡Enhorabuena!

Pronto hablaremos por videollamada de WhatsApp desde la computadora

Aparentemente era cuestión de tiempo para que WhatsApp agregara la posibilidad de realizar llamadas y videollamadas a través de la computadora. Lo decimos porque la popular plataforma está trabajando para traer dichas funciones en su próxima actualización, algo que podría ser una competencia directa para otros servicios de videollamadas que aumentaron su popularidad durante la cuarentena.

De acuerdo con el portal WaBetaInfo, WhatsApp está trabajando en un soporte para llamadas y videollamadas a través de WhatsApp Web, las cuales funcionarán similar a las que se realizan en el celular. Esto quiere decir que aparecerá una pequeña ventana emergente para que el usuario acepte o rechace una llamada, o bien, las personas podrán iniciar una llamada en la parte superior del chat y dando click en el botón de la cámara o el teléfono de algún contacto.

¡La función podría llegar en las próximas semanas!

Aunque no se conoce cuándo llegarán, la fuente indica que las llamadas y videollamadas podrán realizarse en cuestión de semanas. Si eso no fuera suficiente, la plataforma también podría implementar una opción para que WhatsApp Web funcione sin la necesidad de que el celular esté enlazado todo el tiempo a la computadora y con una red de internet fija. ¿Cómo ven estas nuevas funciones?