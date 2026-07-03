¿Por qué me interesa? El fútbol se entiende mejor cuando lo entendemos desde la mirada profunda de Juan Villoro.

Juan Villoro es muchas cosas: un estudioso de la realidad mexicana, un intelectual comprometido con sus raíces y, sobre todo, un autor talentoso profundamente versátil que lo mismo escribe una novela sobre las infancias mexicanas en los años sesenta que un artículo periodístico sobre autores alemanes. Juan es también un entusiasta cercano del fútbol, un deporte que venera, del que sabe y al que ha tenido el don de convertir en literatura.

En estos momentos, cuando estamos cerca de llegar a los octavos de un mundial en casa y en medio de estas turbulencias futboleras, la voz y los conocimientos de Juan Villoro son algo así como una luz en el túnel, mapas hechos de palabras, para que podamos entender este instante tan particular desde su dimensión histórica, sociológica y, por supuesto, deportiva.

Juan Villoro es uno de los mejores escritores de México./imagen jvilloro Instagram

Y es que para Villoro los noventa minutos de rivalidad son algo más que once hombres detrás de un balón; son una metáfora de nuestras fortalezas y rivalidades y una brújula para entender en dónde estamos parados en el presente y cómo nuestra ideología, identidad y valores nos permiten fluir en el mundo.

Una historia de amor: Juan Villoro y el fútbol

Como la gran mayoría de los niños en México, Villoro comenzó a ver partidos de fútbol como el perfecto ritual de domingo con su papá, Luis Villoro. Iban al estadio a apoyar al Necaxa, pasaban tiempo juntos y el niño Juan trataba de observarlo todo: los gritos de la afición, los uniformes y sobre todo esa relación desparpajada y casi ficticia entre locutores que comentaban el partido, usando palabras prodigiosas para nombrar acciones determinadas, y la realidad que se veía.

Años más tarde, Villoro comenzó a escribir de fútbol en el Mundial de 1990, cuando tuvo la oportunidad de ir a cubrir la justa deportiva de Italia. A diferencia de los otros corresponsales y cronistas que cubrían el torneo desde la perspectiva técnica y deportiva, el escritor tuvo la asignación de escribir notas acerca de lo que rodeaba al juego, como por ejemplo que el Papa había sido portero o la reacción de un aficionado con demasiada pasión.

Juan Villoro entiende el fútbol como una metáfora del mundo./imagen jvilloro Instagram

Ahí, en medio de las victorias y las derrotas, descubrió que lo que más le importaba de este deporte estaba en las tribunas; esa forma tan particular en la que el fútbol influye en la vida de cientos de miles de personas. No quería ser experto en tácticas, sino en observar y escribir sobre las emociones más puras de los humanos.

Toda esta visión la plasmó en tres obras literarias: Dios es redondo, Balón dividido y Los héroes numerados. Estos libros tienen la gran virtud de mezclar de una forma orgánica y prodigiosa ficción pura con ensayo, filosofía y anécdotas biográficas, para mostrarnos un universo entero, habitado por derrotas, azar y la aparición súbita de dioses de la cancha que para algunos son villanos y para otros héroes que defienden la identidad nacional.

10 frases de fútbol de Juna Villoro

A propósito de lo anterior, hemos buscado entrevistas, artículos y momentos literarios en los que el escritor mexicano nos ha enseñado a ver y a reflexionar sobre el fútbol. Estas frases, que transitan entre la honestidad y la ironía, son pequeños pedazos de realidad desperdigada que nos harán disfrutar aún más este Mundial, que no se parece a nada.

1. Sobre la afición mexicana

“Si hubiera un Mundial de públicos, probablemente llegaríamos a la final, porque la entrega del público mexicano, su capacidad para generar algarabía y cómo transforman su vida para los mundiales, con penachos y disfraces, es una entrega total.”

Fuente: Tercer grado

México tiene los mejores aficionados./imagen Unsplash

2. Sobre el quinto partido…

“El sí se puede es la comprobación de que nunca se ha podido…”

Fuente: Tercer grado

La esperanza nunca muere./imagen Unsplash

3. Sobre la FIFA

“Se está empezando a fracturar este contrato social entre las selecciones y la afición; ya la gente está harta…”

Fuente: Periódico Reforma

El fútbol moderno y sus trampas./imagen Unsplash

4. Sobre la poesía del fútbol

En el caso del fútbol, yo creo que, igual que en el arte, nos permite el regreso involuntario a la infancia, donde no hay nada más importante que el juego. “

Fuente: Confabulario del Universal

El fútbol nos invita ser niños por 90 minutos./imagen Unsplash

5. Sobre la cancha

Los estadios existen para jugar a la magia. El mundo para vivirla”

Fuente: Balón parado

El fútbol es también arte,/imagen Unsplash

6. Sobre los jugadores

“El fútbol es la reserva donde los profesionales sueltan flemas en público. Al término de una jugada, la cámara se acerca al protagonista. Lo vemos alzar los ojos al cielo, donde viven su abuela y las esperanzas de chutar mejor; luego lo vemos menear la cabeza, como si fallar por un milímetro le hubiera dejado agua en las orejas; por último, lo vemos escupir.”

Fuente: Balón dividido

Un sueño de 90 minutos./imagen Pixels

7. Sobre el misticismo del fútbol

El futbol se juega con los pies, pero también con la cabeza y el corazón —dijo Jerónimo Gómez y señaló hacia el cielo.

Fuente: La cancha de los deseos

El fútbol es también mirar al cielo./imagen Unsplash

8. Sobre ganarle a Alemania

El primer tiempo terminó con un sorprendente 3 a 0 en favor de la selección nacional. Los alemanes se fueron al descanso con caras de espanto, como si estuvieran en un barco que se hunde y donde no hay salvavidas.

Alemania:el rival eterno./Imagen Unsplash

Fuente: La cancha de los deseos

9. Sobre las palabras y el fútbol

Los grandes momentos exigen palabras. Nadie sobrevive en silencio a una tragedia y nadie se queda callado ante un gol imponente.”

Fuente: Balón dividido

Las canchas resguardan sueños./Imagen Unsplash

10. Sobre qué ha aprendido con el fútbol

“El fútbol me ha dejado enseñanzas personales, más que literarias: el respeto al contrario, por ejemplo.”

Punto de partida: UNAM