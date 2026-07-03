Lo que necesitas saber:

México suma 5 triunfos con el uniforme verde en 2026

Para Raúl Jiménez no hay mejor noticia que jugar con México con el uniforme verde, pues con éste se le da el gol. El delantero mexicano ha marcado al menos un gol en los últimos cuatro partidos en los cuales jugó con el uniforme verde, que dicho sea de paso no ha perdido en lo que va del año. 

La Selección Mexicana volverá a vestir de verde para el juego de los Octavos de Final contra Inglaterra, contra los cuales no hemos perdido cuando se juega en nuestro país, y en gran parte podría ser por el trancazo que se llevan con la altura de la Ciudad de México. 

Raúl Jiménez llegó a 47 goles con la Selección
Raúl Jiménez llegó a 47 goles con la Selección / Luis Abraham Balderrama

La racha perfecta de México con el uniforme verde en 2026

México estrenó el uniforme verde en noviembre de 2025 en el partido amistoso contra Uruguay, en Torreón, y empato 0-0. Lo volvió a usar contra Paraguay y perdimos 2-1 (aunque Raúl Jiménez marcó un gol). 

Pero en 2026 la suerte ha cambiado. En este año el Tri ha vestido el uniforme verde en cinco ocasiones y el saldo es de cinco triunfos, 14 goles y apenas un gol en contra, frente a Serbia. 

En tres de esos cinco partidos, Raul Jiménez ha marcado. En los otros dos no estuvo presente porque fueron duelos que se llevaron a cabo fuera de las Fechas FIFA.

México vs Ecuador Mundial 2026
Foto: Mexsport

¡Así que prepárate, Inglaterra!

Así le ha ido a México con el uniforme verde en 2026

FechaPartido y resultado
23 de eneroMéxico 1-0 Panamá
26 de febreroMéxico 4-0 Islandia
5 de junioMéxico 5-1 Serbia
11 de junioMéxico 2-0 Sudáfrica
30 de junioMéxico 2-0 Ecuador
5 de julioMéxico vs Inglaterra

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Lewis Hamilton largará primero en la sprint de Silverstone

Así queda la parrilla de salida para la carrera sprint del GP de Gran Bretaña con Hamilton en la pole
Argelia ganó uno de sus cuatro partidos

Suiza echa del Mundial a Argelia cinco días después del supuesto ‘pacto’ y sin tiros al arco
Checo Pérez en Silverstone

El mensaje de Checo para el México vs Inglaterra: “No subestimen la altura, será difícil respirar”
Luka Modric de niño

La triste historia de cómo Modric perdió a su abuelo en medio de la guerra en Croacia

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook