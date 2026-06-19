1971, el año en que México fue subcampeón mundial

Lo que necesitas saber: A todos nos enorgullece que nuestro equipo participe en los mundiales, pero en 1971 hubo una selección que no muchos recuerdan, aunque tuvo un gran papel en la cancha.

El fútbol es un deporte apasionante, tanto para jugadores como aficionados, y aunque por lo general es practicado por equipos varoniles, no faltan las mujeres que lo juegan con la habilidad y la garra necesarias. Tal es el caso de la selección mexicana que participó en el Mundial Femenil de México 1971 y se llevó el subcampeonato en la final histórica del Estadio Azteca.

En 1971 México también fue sede mundialista./Imagen Distrito Centro Facebook

Las copas mundiales femeninas se hicieron oficiales hasta 1991, cuando la FIFA realizó un primer torneo en China. Desde entonces se hacen cada cuatro años, aunque no cuentan con la misma difusión que los mundiales masculinos.

La historia de estos torneos para mujeres a nivel internacional comenzó en 1970, cuando se organizó un torneo en Italia en el que participaron siete equipos del mundo, entre ellos México, que en esa ocasión obtuvo el tercer lugar.

El Mundial Femenil de México 71

Al año siguiente del Mundial de Italia se realizó un nuevo torneo y nuestro país se ofreció para ser la sede. En ese Mundial Femenil participaron seis equipos: Argentina, Inglaterra, Dinamarca, Francia, Italia y nuestro país, con las jugadoras que ya habían destacado en el Mundial del año anterior en Italia.

Nuestro equipo estaba conformado por jugadoras hábiles y valientes./Imagen Biblioteca Francisco Javier Clavijero Facebook

Nuestro equipo llegó a la final histórica jugada en el Estadio Azteca, y aunque no derrotó a la selección de Dinamarca y quedó como subcampeón, este conjunto de mujeres hizo historia y hoy las recordamos como grandes pioneras de este deporte.

Una Copa Mundial para mujeres

Estos primeros torneos no eran reconocidos oficialmente por la FIFA, pero crearon una gran expectación entre los aficionados y la prensa y los medios de comunicación les dieron un buen seguimiento. En la final de 1971, el Azteca se vio abarrotado con más de 110 mil aficionados entusiastas.

Aun así, la FIFA lo consideró como un simple torneo amateur, y de hecho, desde entonces prohibió que el fútbol femenino se jugara en los grandes estadios.

Nuestro equipo no recibió ningún sueldo y aun así hizo historia./Imagen Distrito Centro Facebook

Las jugadoras de nuestro equipo, y en general las de las otras selecciones, no recibían ningún sueldo por su desempeño, y a pesar de que el Mundial Femenil del 71 fue muy celebrado y recibió una gran respuesta por parte del público, en México no se impulsó la creación de una liga femenil de fútbol y el torneo quedó en el olvido.

Para estos campeonatos de 1970 y 1971, los tiempos de los partidos se redujeron a 35 minutos de juego cada uno en lugar de los 45 reglamentarios, con un descanso intermedio de 20 minutos, pues los organizadores consideraban que las mujeres no aguantarían el ritmo de un partido normal de fútbol.

Xóchitl fue la mascota de este campeonato “no oficial”./Imagen Colección Mundialista Facebook

Para este Mundial, la mascota “no oficial” fue Xóchitl, una niña jugadora con su balón que aparecía en los boletos y otros artículos promocionales, y aunque en la final, jugada el 5 de septiembre de 1971, México perdió contra Dinamarca por 3 goles a 0, las jugadoras demostraron que las mujeres también juegan bien con la pelota y rompieron con los prejuicios del género.

Las estrellas de la selección femenil mexicana

De este equipo de jóvenes de entre 15 y 22 años se destacaron jugadoras como Alicia “La Pelé” Vargas, goleadora del Tri femenil, Irma Chávez, delantera de gran habilidad táctica, la defensa central Lourdes de la Rosa, la talentosa mediocampista María Eugenia “La Peque” Rubio y la portera Irma Yolanda Ramírez, entre otras.

Nuestra Selección Nacional contaba con grandes figuras./Imagen INHERM Facebook

Todas ellas eran estudiantes o trabajadoras que hicieron un gran esfuerzo por participar y sostener al equipo, y a pesar de la gran asistencia a los partidos, principalmente a la gran final, no recibieron un solo peso por ser amateurs y fueron ellas mismas con sus familias las se encargaron de los gastos necesarios para poder jugar.

De hecho, un rumor decía que las jugadoras habían decidido no salir a la cancha en la final hasta que se les hiciera un pago de dos millones de pesos, pero esto se desmintió en una rueda de prensa donde ellas afirmaron: “Valen más los aplausos que los millones”.

Una selección femenil de leyenda

Estas jóvenes orgullosas de representar a nuestro país lo dieron todo en la cancha y aunque después del Mundial de México 71 estos torneos quedaron suspendidos, dieron un paso importante para que las mujeres también participaran en el mundo de los deportes considerados como exclusivos para los hombres.

Documentales y expos recuerdan el Mundial de 1971./Imagen Pamboleras Facebook

En la actualidad la Liga MX Femenil cuenta con 18 equipos que juegan partidos reglamentarios de 90 minutos. Y aunque es desconicido para algunos, muchos recuerdan con cariño a nuestro seleccionado femenino de 1971 después de 55 años.

Algunos reconocimientos

En los últimos tiempos su legado se reconoce en documentales como Copa 71, de Netflix y Tan cerca de las nubes, en VIX. Esta selección marcó un antes y un después en la historia del fútbol mexicano.

También se les reconoce en exposiciones de la CDMX dedicadas al fútbol como Juego Limpio: La cancha que nos une, del Museo Memoria y Tolerancia, Fútbol: Diseñando una pasión, del Museo Franz Mayer, Historia de los Mundiales de Fútbol en México, en el Complejo Cultural Los Pinos y Álbum Épico del Museo Yancuic, que para su inauguración contó con la presencia de algunas de las jugadoras legendarias.

Las subcampeonas reciben homenajes 55 años después del Mundial./Imagen Distrito Centro Facebook

Entre otros homenajes recientes, el equipo recibió un reconocimiento especial durante la reciente final de la Liga MX Femenil.

Además, en el desfile mundialista de Paseo de la Reforma del 13 de junio pasado, también participaron como invitadas de honor en un carro alegórico y recibieron la ovación de los miles de asistentes, pues su leyenda nos sigue llenando de inspiración.