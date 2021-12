A casi 20 años: 20 cosas que el mundo conoció y presenció en el 2002

¡Ya llovió! y mucho. Estamos a horas de comenzar un nuevo año y para muchos y muchas de [email protected] es inevitable echar un vistazo al pasado para ver todas esas cosas que hemos dejado atrás. Y claro que no sólo hablamos de experiencias (buenas o malas) personales, sino de esos eventos relevantes que el mundo también presenció en las últimas décadas.

Ya fuera lanzamiento de inventos y películas que en su momento causaron revuelo, hasta otros sucesos que nos tuvieron pegados al televisor o al internet (que en ese entonces no era nada a lo que conocemos hoy en día), no hay duda de que hace casi 20 años el mundo era completamente diferente. Tanto que incluso el recordar algunas cosas de esas nos resulta increíble.

Como acá ya estamos bien nostálgicos, acá nos echaremos un clavado al pasado y recordaremos cómo era el mundo en el año 2002. Esto a través de 20 cosas que el mundo del cine, la tecnología y hasta el de la música (sólo por mencionar algunos) nos brindó en ese entonces.

1.- El Nokia 6610 era la sensación

En la actualidad los celulares traen todas las funciones tecnológicas habidas y por haber, con diseños delgados y baterías que quizá no duran tanto como nos gustaría. Dicho esto se nos hace casi imposible el pensar que en el 2002 existía un celular tosco, con pila que duraba días y el cual era considerado como bastante innovador por tener politonos y carcasas intercambiables.

Sí, hablamos del Nokia 6610, uno de los teléfonos móviles más vendidos del 2002 que se convirtió en la sensación por contar con Radio FM, el clásico juego de la viborita , una pantalla de 1.5 pulgadas y la opción que te permitía enviar imágenes vía SMS. Herramientas que irónicamente ya casi nadie usa al día de hoy.

2.- Se inventaron los auriculares Bluetooth

Hoy en día vemos un auricular Bluetooth y lo primero en lo que pensamos es en Alex Marín, sujeto conocido en internet por utilizar este artefacto en todo momento (o eso dicen). Uno que la verdad pocas personas usan, pues los audífonos de la actualidad ya cuentan con una opción para contestar llamadas o escuchar música sin cargar el celular durante varias horas.

Sin embargo, en el lejano 2002 este producto fue uno de los inventos más populares para el mundo gracias a varias compañías como Motorola, Nokia y Sony Ericsson, quienes desarrollaron varios auriculares Bluetooth para que los hombres de negocios pudieran hablar por teléfono mientras caminaban por la ciudad. Algo que no era tan lindo considerando que la pila de dicho invento no duraba mucho.

3.- Netflix operaba de manera distinta

El gigante del streaming, como muchos lo conocemos, ya existía en el 2002 y no de la manera en la que conocemos a la compañía en la actualidad. Y es que hace casi dos décadas Netflix era una empresa que alquilaba películas en DVD a través de su página web, donde las personas calificaban los contenidos que rentaban. Con base en eso, Netflix recomendaba más contenido a sus clientes a través de su sitio de internet que lucía más o menos así:

4.- The Wire fue de las primeras series que enamoró a los televidentes

O como se conoce en México: ‘Los Vigilantes’. Esta serie creada por el periodista y escritor David Simon, nos relató la lucha entre la policía y narcotraficantes que operaban en el distrito oeste de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Si bien la producción no tuvo tanto alcance en ese entonces, la crítica la considera como una de las mejores producciones estadounidenses del 2002. No por nada tuvo cinco temporadas en total.

5.- Conocimos el primer American Idol

En las últimas décadas los reality shows de canto se han vuelto bastante recurrentes y populares. Pero debemos decir que en el continente americano (y otras partes del mundo) esto fue gracias a American Idol, un programa donde se buscaban a las nuevas estrellas de la música en Estados Unidos y el cual se estrenó en junio de 2002 bajo la conducción de Ryan Seacrest.

Como dato adicional/curioso, la primera emisión de American Idol la ganó Kelly Clarkson, quien actualmente participa como jueza en un programa similar llamado ‘The Voice’.

6.- Coldplay lanzó su aclamado ‘A Rush of Blood to the Head’

Dos años después del lanzamiento de su primer disco de estudio, 2002 fue el año en el que Coldplay regresó con ‘A Rush of Blood To The Head’, su segundo material de estudio que para muchos es considerado como una de los álbumes más importantes de Coldplay y también dentro del britpop contemporáneo.

Producido por la banda junto a Ken Nelson e inspirado por el atentado del 11 de Septiembre, ocurrido un año antes, ‘A Rush of Blood To The Head’ fue una placa discográfica en donde Chris Martin y compañía nos regalaron joyas como “In My Place, “The Scientist” y “Clocks” , las cuales hasta la actualidad son de las canciones más reconocidas de la agrupación británica (y que esperamos escuchar en 2022).

7.- The Libertines sorprendió con su primer disco de estudio ‘Up the Bracket’

Luego de dejar atrás los cambios en su alineación y de años de chamba en donde lograron ser teloneros de bandas como The Strokes y The Vines, 2002 fue el año en el que The Libertines finalmente hizo su debut en el mundo de la música con el lanzamiento de ‘Up The Bracket’, su primer disco de estudio que los llevó a ser catalogados por medios especializados como una de las mejores bandas inglesas de ese entonces.

Este material discográfico estuvo bajo la producción del mismísimo Mick Jones, exguitarrista de The Clash, y fue tan exitoso que la agrupación conformada por Pete Doherty, Carl Barât, John Hassall y Gary Powell se convirtió en un estandarte en el revival del garage rock de ese entonces.

8.- The Eminem Show marcó las ventas de discos en el 2002

Podríamos decir con total seguridad que el soundtrack del 2002 fue el cuarto disco de estudio ‘The Eminem Show’. Y no lo decimos porque ese año canciones de ese disco como “Without Me” y “Superman” sonaron en todos lados (como en MTV, por decir sólo un ejemplo), sino porque este material de estudio –que dio paso al nacimiento de Slim Shady– fue el más vendido en 2002 con más de 27 millones de copias.

Un disco que es considerado el más personal de Eminem y el cual está repleto de sátira a la política de los Estados Unidos, Osama bin Laden, el entonces presidente George W. Bush, y más, hace 20 años The Eminem Show llevó a Eminem a coronarse como el rapero con el disco más vendido y exitoso de principios del nuevo milenio.

9.- Se estrenó la cinta ‘Ciudad De Dios’

Basada en hechos reales, 2002 fue ese año donde conocimos la cinta ‘Ciudad de Dios’, una que nos da un vistazo al crimen organizado en Cidade de Deus, un suburbio de Río de Janeiro, y la cual nos deja ver cómo el sueño de un joven que quiere ser fotógrafo, se ve bastante difícil de alcanzar al estar rodeado de un ambiente lleno de robos, peleas, tráfico de drogas y enfrentamientos con las autoridades.

10.- Conocimos al Spider-Man de Sam Raimi

Este 2021 estuvo feo, pero si algo nos salvó fue el ‘Spider-verse’ en donde pudimos ver de nueva cuenta al Peter Parker que hace casi 20 años interpretó Tobey Maguire. Y es que aunque para muchos parece como si hubiera sido ayer, en mayo de 2002 el mundo conoció al primer Spider-Man de la pantalla grande gracias a la trilogía de Sam Raimi, la cual tuvo como cast a Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, Cliff Robertson y Rosemary Harris.

Esta primera cinta nos contó como Peter se convirtió en el superhéroe arácnido –creado por Stan Lee– después de la picadura de una araña. Una historia que enamoró a millones de amantes de los cómics que en ese entonces no sabían que muchísimos años después volverían a ver a Tobey en el traje de Spider-Man una vez más.

11.- Llegó a la pantalla grande ‘El Señor de los Anillos: Las Dos Torres’

Peter Jackson tiene la capacidad de hacer magia con todos los proyectos en donde se ve involucrado y eso lo comprobamos en 2002 con la segunda entrega –bueno, con la saga en general- de El Señor de Los Anillos, titulada ‘Las Dos Torres’.

Rodada en Nueva Zelanda y con la premisa del viaje a Mordor por parte de Frodo Bolsón y Sam Gamyi, para destruir el Anillo Único, esta segunda cinta llegó a finales de 2002 para enamorar a los fans de ‘The Lord of the Rings’. No lo decimos literalmente, pues el día de su estreno recaudó alrededor de 42 millones de dólares a nivel mundial. Más del doble de lo que logró juntar la primera cinta de ‘La Comunidad del Anillo.

12.- Harry Potter y la cámara de los secretos

Otra de las producciones que muchos disfrutamos ese año en el cine (quién iba a pensar que dos décadas después eso se convertiría en algo añorado) fue la segunda entrega de la saga del joven mago más famoso de todos los tiempos. Sí, hablamos de ‘Harry Potter y la Cámara Secreta’, cinta dirigida por Chris Columbus en donde seguimos de cerca el segundo año de Harry Potter en Hogwarts. Uno que por supuesto no fue menos peligroso que el primero.

13.- El premio Oscar de ese año fue para ‘A Beautiful Mind’

Los premios Oscar en 2002 vieron coronarse a ‘A Beautiful Mind’ con cuatro galardones, siendo la categoría a Mejor Película uno de ellos. Seguramente muchos recuerdan esta cinta por la polémica en la que estuvo envuelta ese año, ya que si bien la cinta fue aplaudida por audiencia, muchos también criticaron que la película no contara aspectos importantes en la vida de John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de Economía en 1994 y personaje principal de la historia, tales como su homosexualidad y su pasado antisemita.

14.- Muchos presenciaron el fenómeno de Big Brother en México

Amado por mucho y odiado por otros, en el 2002 la televisión mexicana presenció la llegada de la primera edición de Big Brother, un show donde 15 participantes de ambos sexos fueron encerrados en una casa donde los vigilaban cámaras durante las 24 horas del día. Cada semana miles de personas se reunían frente a las pantallas para ver lo ocurrido en la casa y saber qué concursante era eliminado, pues eran los votos del público los que decidían quién se iba o quedaba en cada emisión.

En esa primera edición de Big Brother, que fue conducida por Adela Micha (*a Silvia Pinal no le gusta esto*), vimos ganar a Rocío Cárdenas ‘La Chío’ y el éxito del programa fue tanto que hubo más ediciones. De hecho hasta hubo una con puros famosos, la cual nos regaló operaciones matemáticas complejas para Yordi Rosado y peleas entre Adrián Uribe y ‘El Travieso’ Arce, entre otros momentos memorables.

15.- Las doñitas en México se conmocionaron con ‘El Crimen del Padre Amaro’

Basada en la obra del mismo nombre del escritor portugués Eça de Queirós, en el año 2002 varios grupos católicos de México pegaron el grito en el cielo cuando se estrenó ‘El Crimen del Padre Amaro’, una cinta protagonizada por Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón que relató la decadencia moral del padre Amaro, un joven de solo 24 años que luego de ser enviado a una parroquia en Chihuahua, se da cuenta que la vida religiosa no es lo que todos ven por fuera.

Aunque en ese año varias personas católicas intentaron boicotear la película, pues en ella se hablaba de la sexualidad y la iglesia, al final ‘El Crimen del Padre Amaro’ se convirtió en una de las producciones más taquilleras de nuestro país y en todo el mundo. Algo que la llevó a ser vetada por la iglesia católica.

16.- Y también por el ‘aserejé’ de Las Ketchup

Ya entrados en el tema de personas que ven cosas diabólicas en todos lados, fue en ese mismo año cuando el mundo de la música conoció una de las rolas que sonaron hasta el cansancio y que crearon polémica por ser un supuesto himno a Satanás. Sí, nos referimos a la canción “Aserejé” de Las Ketchup, esa que en 2002 fue un éxito en varios países (como México) y la cual, irónicamente y sin pedirlo, regresó casi veinte años después gracias a trends en TikTok donde la utilizan en una especie de remix.

17.- Disco debut de Interpol

Ahora dicen que ya vienen cada 15 días a México, pero para que eso fuera posible primero la banda comandada por Paul Banks tuvo que lanzar un disco debut que los puso en el radar. Justo eso ocurrió en el año 2002 con el ya conocido y querido Turn on the Bright Lights, el primer material de estudio de Interpol que nos regaló “Obstacle 1”, una de las mejores canciones de la banda que hoy en día es un himno que coreamos en cada uno de sus conciertos.

18.- Se creó el parche anticonceptivo

2002 también fue el año donde la industria farmacéutica se lució con la creación del OrthoEvra, un parche que se pegaba como si fuera una curita cuadrada y la cual administraba estrógenos y progestina como las que tienen las pastillas anticonceptivas convencionales. En su momento este parche anticonceptivo fue toda una sensación, pues además de que era impermeable y discreto, bastaba con cambiarlo una vez a la semana.

19.- Muerte de María Félix

México sufrió la pérdida de una de las actrices más icónicas de la llamada ‘Época de Oro del cine mexicano’, en 2002. Y es que en abril de 2002 María de los Ángeles Félix Güereña, también conocida como “La Doña”, falleció a los 88 años a causa de una insuficiencia cardiaca. Algo que dejó a nuestro país sin una de las mujeres que siempre estuvo adelantada a su época, pues no fue sumisa y siempre estuvo orgullosa de su carácter fuerte que tanto la caracterizó.

20.- Google se veía completamente diferente

Actualmente nos metemos al buscador de Google y nos encontramos con la opción de “Buscar” y “Me siento con suerte” que conocemos desde hace ya un tiempo. Sin embargo, en 2002 todo era bastante diferente en el mundo de internet, pues el buscador de la empresa (uno que usamos por inercia) tenía más pestañas de búsqueda y hasta su logo se veía bastante diferente al que conocemos hoy. ¿Se acuerdan de él?