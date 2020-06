3 cosas que solo entenderán las personas que fuman

Si eres el amigo chimenea del grupo, podrás identificarte con algunas cosas que suceden en la vida diaria de un fumador. Es un hábito que poco a poco ha sido regulado más estrictamente por leyes alrededor del mundo, pero que sigue siendo un mercado en crecimiento. Mucha gente ha migrado a los cigarros electrónicos, pero hay un dispositivo que usa tabaco real con una tecnología patentada: IQOS.

Ya hemos hablado anteriormente de qué es IQOS, un nuevo dispositivo que calienta tabaco creado por Philip Morris y cómo ésta se está volviendo una alternativa al cigarro para muchos usuarios. Si tú también lo has estado evaluando, seguro te podrás identificar con estos casos de la vida real. Acompáñanos a ver esta triste historia…

1. El olor

El vicio es el vicio, sí; 100%, pero algo muy desagradable para la gente que no fuma, es el olor a cigarro. Ya sea que vayas a echarte tus 5 minutitos a la terraza de la oficina, antes de una entrevista de trabajo, o incluso con tu roomie en casa, resulta un agregado a la lista de cosas que no nos gustan de fumar tabaco. IQOS es un dispositivo que no deja olor, dado que la combustión del tabaco nunca se genera, solo lo calienta, gracias a su tecnología única en el mercado: HeatControl™ Technology, que únicamente calienta el tabaco, lo que quiere decir que nunca hay combustión.

2. Ew la ceniza (que también deja olor)

Además de que obviamente huele mucho, ensucias. Ensucias tu casa, la calle, el balcón, en donde sea que estés fumando, incluso tu cenicero súper cool retro que compraste en la Lagunilla.

Al final, la ceniza es un aspecto muy inconveniente ya no solo para los fumadores, sino para las personas con las que conviven. Como pusimos en el punto anterior, IQOS, al no quemar el tabaco no produce ceniza.

3. El humo

Esto no solo es molesto para los no-fumadores, es molesto para todos. Esto va muy ligado con el olor, y es que con IQOS el humo no existe y produce menos olor, lo que permite que puedas usarlo sin molestar tanto al de junto.

Muchas personas están optando por cambiarse a más y más productos alternativos al tabaco ¿ustedes lo probarían? ¿ya lo han probado? Obvio es pregunta solo para fumadores adultos. Apenas se están abriendo paso en el mercado mexicano estos dispositivos, pero posiblemente estemos viendo nacer el futuro del tabaco en el mundo. Y usted ¿qué opina?

*Contenido Patrocinado por Philip Morris.